The Voice Senior, il fortunato show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici giunto alla sua terza stagione si ferma per un giro. Dopo il secondo appuntamento delle Blind Audition che ha registrato 4.032.000 telespettatori ed il 23.80% di share, il talent show con giudici i Ricchi e Poveri, Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè si arresta per una puntata, ma come mai?

The Voice Senior 3 non va in onda venerdì 27 gennaio 2023: ecco il motivo

Venerdì 27 gennaio 2023 in diretta da Milano è prevista la messa in onda nell’access prime time di Rai1 del programma Binario 21, con la conduzione di Fabio Fazio e la partecipazione della Senatrice a vita Liliana Segre. Un programma che va in onda per celebrare la Giornata della memoria, la giornata mondiale per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il programma in oggetto è come detto previsto da tempo nel territorio dell’access rime di Rai1 per la serata di venerdì 27 gennaio 2023 al posto dei Soliti ignoti.

Al termine di questo programma, come da palinsesto già inviato ai media, era prevista la terza puntata dello spettacolo musicale The voice senior, partenza prevista nello schema orario diffuso dalla struttura palinsesti della televisione pubblica per le ore 21:50. E’ stato fatto presente però negli ultimi giorni dal team organizzativo del programma Binario 21 che l’ora e venti minuti inizialmente assegnata a questo programma non era più sufficiente, anche perchè il programma essendo in diretta, oltre che di delicata esecuzione, non può avere una durata ben precisa.

Ecco dunque che si è fatta strada un’oggettiva difficoltà nel garantire a Voice senior una messa in onda adeguata, perchè un conto è partire alle 21:50, ma altra cosa è iniziare alle ore 22:30, come qualcuno nel frattempo paventava come orario di chiusura di Binario 21. Si è deciso dunque di sopprimere la terza puntata di Voice senior, che quindi andrà in onda settimana prossima e visti i tempi stringenti del palinsesto qualcuno dice che è molto probabile che in una settimana possa essere trasmessa più di una puntata di Voice senior 3, che naturalmente già dovrà forzatamente fermarsi nella settimana di messa in onda del Festival di Sanremo, in una programmazione un po’ troppo ballerina ed è un peccato vista l’ottima accoglienza che questo programma sta avendo presso il pubblico televisivo.