Nella puntata di oggi, lunedì 18 aprile 2022, di Detto Fatto non ci sarà Bianca Guaccero. Lo apprende TvBlog, che è in grado di anticipare che al posto dell’attrice alla conduzione del programma di Rai2, in onda dalle ore 15.15, ci saranno Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, già presenze fisse del cast.

Bianca Guaccero non ci sarà nell’appuntamento odierno di Detto Fatto ufficialmente per motivi personali. Non è chiaro se dalla puntata di domani rientrerà oppure se la sua assenza si prolungherà anche nei prossimi giorni. A quanto apprendiamo dovrebbe trattarsi comunque solo di uno stop precauzionale.

Come rivelato in anteprima nelle scorse settimane da TvBlog, Detto Fatto nella prossima stagione dovrebbe essere confermato nel palinsesto pomeridiano di Rai2, ma con grandi novità, a partire dalla conduzione. Praticamente certo il fatto che al timone della trasmissione non ci sarà Bianca Guaccero, quasi sicuramente sostituita da Mia Ceran (questo nome è stato anticipato dal sito Dagospia).

Quale sarà il futuro televisivo della Guaccero, dunque? Al momento, tale domanda non ha una risposta ufficiale, nel senso che l’attrice sarebbe ancora in cerca di nuova collocazione. Il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di essere coinvolta in uno show di prima serata, all’interno del quale dare sfoggio della sua ecletticità. Ma resta tutto ancora da definire.

Detto Fatto, la puntata di lunedì 18 aprile 2022: anticipazioni

Ospite per la prima volta il maestro dei panini gourmet, Daniele Reponi, che darà alcuni consigli per il pic-nic di Pasquetta. Per Detto Fatto Risponde, la dottoressa Carla Tomasini, pediatra, fornirà suggerimenti sull’alimentazione dei bambini. Spazio al vivaista Fabiano Oldani e l’hair stylist esperto di capelli ricci Fulvio Tirrico. La rubrica Detto Fatto Parade sarà dedicata ai “balli di gruppo” e avrà come ospiti Benedicta Boccoli, Brian Bullard e la cantante Cecilia Gayle. Nel corso della puntata interverranno in collegamento anche Clementino e Lorella Boccia, alla guida della nuova edizione di Made in Sud, in partenza stasera su Rai2.