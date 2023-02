Belve 2023, conferenza stampa in diretta dalle 12:00

Torna anche nel 2023 Belve con Francesca Fagnani, che dopo l’esperienza sanremese conquista la prima serata di Rai2, traslocando nell’ambitissimo prime time con un totale di cinque puntate in onda da domani, martedì 21 febbraio, a partire dalle 21:20 circa. Diverse le novità preannunciate per questa importante promozione, che odora di ricompensa per un marchio forte e ormai consolidato della rete, che però in termini di ascolti non ha mai particolarmente brillato.

Innanzitutto Belve in questa edizione 2023 non sarà più una produzione interna Rai, ma verrà affidato a Fremantle Italia, che curerà almeno per questa nuova edizione il programma. Alla regia arriva Duccio Forzano, che già in passato aveva messo la propria firma in un programma di interviste come Che Tempo Che Fa. Cambierà anche lo studio e anche i temutissimi sgabelli su cui siedono gli ospiti e la conduttrice saranno leggermente diversi, almeno nel colore, in pendant con quello della nuova scenografia.

Gli ospiti della prima puntata dovrebbero essere Anna Oxa, Ignazio La Russa e Wanda Nara (la conferma sull’ultima dovrebbe arrivare proprio oggi in conferenza stampa). All’interno di questa nuova edizione di Belve si inseriranno anche gli interventi comici di Ubaldo Pantani, che ne ha parlato proprio nei giorni scorsi a TvBlog:

Sto preparando delle cose, in ogni puntata farò un personaggio diverso e nuovo per me. Non posso dire di più, quando andrà in onda capirete perché.

Oggi saranno presenti alla conferenza stampa in cui verrà presentata ufficialmente l’edizione 2023 di Belve il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta, il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Giovanni Anversa e Marco Tombolini, Co-Ceo di Fremantle Italia, oltre che alla conduttrice e ideatrice del format, Francesca Fagnani.

