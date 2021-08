Beauty Bus, Federico Fashion Style su Real Time in giro per l’Italia

Il Beauty Bus di Federico Fashion Style ha acceso i motori per debuttare in anteprima su Discovery+, prima di arrivare in chiaro nel palinsesto di Real Time. Il parrucchiere delle dive, che ha appena inaugurato un nuovo salone in quel di Napoli – dopo la sede centrale ad Anzio, quella alla Rinascente di Roma e quella super-vip di Corso Como a Milano – ha deciso di portare il suo stile in tutta Italia per rivoluzionare la vita a chi non può raggiungerlo o non può permettersi i suoi trattamenti a dir poco eccentrici.

Beauty Bus, quando va in onda

Il nuovo programma di Federico Lauri debutta in anteprima su Discovery+ per gli abbonati al servizio pay sabato 7 agosto 2021 con un episodio a settimana. Andrà poi in chiaro su Real Time in un secondo momento.

Beauty Bus, casting e format

Il programma è prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia: nasce come spin-off de Il Salone delle Meraviglie, che ha debuttato qualche stagione fa e ha fatto conoscere il ‘fenomeno’ Federico Lauri in tutta Italia. Di come è nato il format e di come funziona il casting del programma – che avviene tutto il loco, con Federico che chiama a raccolta le aspiranti partecipanti una volta arrivato nella destinazione scelta per portare la sua ‘art styling’ a chi abbia voglia di una trasformazione, che non è mai solo estetica – ci ha parlato la CCO di Pesci Combattenti Cristiana Mastropietro.

Si tratta di un format di PESCI COMBATTENTI di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, ed è scritto da Olivia Bernardini e Francesca Petrocelli per la regia di Tiziano Bernardini.

Beauty Bus, puntate

La prima stagione di Beauty Bus è composta da 10 episodi da un’ora e in ciascun appuntamento sono raccontate due storie. Tra le località raggiunte ci sono Sermoneta (LT) e Limatola (BN). Il principio che ha guidato il bus lungo lo Stivale è stato ben spiegato dalla Mastropietro nella nostra intervista:

“Abbiamo scelto piccoli borghi, luoghi inusuali, un posto in cui ci si conosce un po’ tutti perché così si ha la possibilità di incontrare una comunità. […] Finiamo per essere coinvolti nelle loro storie e anche nelle dinamiche di questi piccoli paesi: il racconto del territorio, come ti ho detto, ci piace molto”.

Chi è Federico Fashion Style?

Federico Fashion Style è il ‘nome d’arte’ di Federico Lauri, nato ad Anzio il 5 ottobre 1989 con la passione per le acconciature. Ha iniziato a lavorare come ‘ragazzo’ in un barbiere quando aveva solo 13 anni e ora è a capo praticamente di un ‘impero’. Federico Lauri ha una fidanzata, Letizia, classe 1990, e ha una figlia, Sophie Maelle, nata nel 2017.

Beauty Bus, il promo

1

Beauty Bus, come vederlo in streaming

Come detto, il Beauty Bus di Federico Fashion Style va in onda in anteprima su Discovery+ per gli abbonati pay con un episodio a settimana a partire da sabato 7 agosto e in autunno nella seconda serata di Real Time. Una volta trasmesso in chiaro, Beauty Bus sarà visibile in streaming sul canale web Real Time disponibile sulla piattaforma Discovery+, dove sono già visibili on demand tutte le puntate de Il Salone delle Meraviglie.