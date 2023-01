Se è vero che l’Epifania chiude le festività natalizie, è anche vero che chiude il periodo in cui i palinsesti delle tv generaliste e non si adattano ai giorni di festa modificando il proprio solito palinsesto. Ai telespettatori appassionati di Beautiful, Terra Amara e Un altro domani si chiede quindi un altro po’ di pazienza: oggi, venerdì 6 gennaio 2023, infatti, tutte e tre le soap opera di Canale 5 non vanno in onda.

Il motivo sta proprio nella giornata festiva, che ha spinto la rete ammiraglia Mediaset a chiudere in anticipo la propria settimana feriale a giovedì invece che a venerdì anche sul fronte della programmazione daytime. Così, oggi, alle 13:40, al posto di Beautiful va in onda la replica del Concerto per la pace andato in onda domenica 1° gennaio in prima serata, con la conduzione di Federica Panicucci.

L’evento proseguirà fino alle 16:40, occupando quindi anche lo spazio solitamente a favore di Terra Amara. Quindi, dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip, va in onda il film-tv Return to Christmas Creek, al posto di Un altro domani.

La programmazione regolare delle soap di Canale 5 tornerà già da domani, sabato 7 gennaio, almeno per quanto riguarda Beautiful e Terra Amara. Alle 13:40 andrà infatti in onda la soap opera americana con un doppio appuntamento, fino alle 14:30, quando passerà la linea al doppio episodio di Terra Amara, che si concluderà alle 16:30.

Da lunedì 9 gennaio, poi, tutti nuovamente nelle solite collocazioni: alle 13:40 Beautiful, alle 14:10 Terra Amara, alle 16:50 Un altro domani. Da ricordare anche il ritorno, sempre lunedì, alle 14:45 di Uomini e donne, alle 16:10 di Amici di Maria De Filippi ed alle 17:25 di Pomeriggio Cinque. Per chi volesse recuperare le ultime puntate delle soap già andate in onda, può farlo su Mediaset Infinity.