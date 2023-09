Oggi, giovedì 14 settembre 2023, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentaduesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 13:50, dopo il Tg5.

Beautiful è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la prima puntata della soap è andata in onda nel 1990 su Rai 2. Nel 1994, la soap è passata a Mediaset dov’è diventata un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. La soap è andata in onda anche in prima serata e su altri canali come Rete 4 e Mediaset Extra e attualmente va in onda in replica su La5.

Negli Stati Uniti, invece, la soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 sulla CBS. Per quanto riguarda i riconoscimenti ottenuti in tutti questi anni, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards negli Stati Uniti e 4 Telegatti qui in Italia. Tra gli attori storici della soap, presenti nel cast fin dalla prima puntata, ci sono John McCook e Katherine Kelly Lang.

Beautiful: anticipazioni 14 settembre 2023 (S32, Ep. 274)

Dopo che Paris (Diamond White) è stata abbandonata sull’altare, Zende (Delon De Metz) si offre di riaccompagnarla a casa. Rinascerà l’amore tra loro? Ridge (Thorsten Kaye) ha assunto molte guardie di sicurezza per proteggere Taylor (Krista Allen), perché la polizia non riesce a rintracciare Sheila (Kimberlin Brown).

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

