Oggi, sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 13:40, andranno in onda ben quattro puntate di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentaduesima stagione.

Beautiful è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la soap opera è andata in onda per la prima volta nel 1990, trasmessa da Rai 2. Nel 1994, la soap è passata a Mediaset, dov’è diventata un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. La soap, negli anni passati, è andata in onda anche in prima serata e su altri canali come Rete 4 e Mediaset Extra e attualmente va in onda in replica su La5.

Negli Stati Uniti, invece, la soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 sulla CBS. Per quanto riguarda i riconoscimenti ottenuti in tutti questi anni, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards negli Stati Uniti e 4 Telegatti qui in Italia.

Beautiful: anticipazioni 10 giugno 2023 (S32, Ep. 178-179-180-181)

Hope (Annika Noelle) è con Liam (Scott Clifton) e cerca di confortarlo; entrambi si chiedono cosa possa essere successo. Thomas (Matthew Atkinson) accusa Sheila (Kimberlin Brown) di aver avuto qualcosa a che fare con la sparatoria.

Sheila si difende da Thomas che insiste nel considerarla responsabile della tragedia in cui sono stati coinvolti Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan), e poi fugge, inseguita da Taylor (Krista Allen), preoccupata per lei. Subito dopo, Sheila decide di togliersi la vita per raggiungere Finn, ma Taylor cerca di convincerla a non farlo.

Steffy è tra la vita e la morte e i suoi cari attendono che si svegli con il fiato sospeso. In una drammatica prova di forza e coraggio, Taylor e Sheila si salvano la vita reciprocamente.

Dopo una intensa supplica di Ridge (Thorsten Kaye) alle sfere celesti, Steffy riprende gradualmente a connettere con l’esterno. La gioia dei suoi familiari non è condivisa da Sheila, evidentemente terrorizzata che Steffy possa rivelare quanto è accaduto. Ridge, Taylor e Thomas sono in ospedale con Steffy, che ha ripreso conoscenza.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, trovate la pagina ufficiale della soap opera.

