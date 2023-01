Oggi, lunedì 30 gennaio 2023, ha inizio una nuova settimana di Beautiful, la soap opera in onda su Canale 5, giunta alla trentaduesima stagione. L’appuntamento con la puntata di oggi è, come di consueto, per le ore 13:40, subito dopo l’edizione delle ore 13 del Tg5.

Beautiful è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la soap opera ha esordito nel 1990 su Rai 2, per poi passare a Mediaset, nel 1994, diventando un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5. La soap, in passato, è andata in onda anche su Rete 4 e su Mediaset Extra e, attualmente, va in onda in replica anche su La5.

Negli Stati Uniti, invece, la soap opera va in onda dal 23 marzo 1987 sulla CBS. Nel corso della sua storia, Beautiful ha vinto 31 Daytime Emmy Awards. In Italia, invece, la soap ha vinto 4 Telegatti.

Beautiful: anticipazioni 30 gennaio 2023 (S32, Ep. 7)

Paris (Diamond White) continua la sua convivenza con Thomas (Matthew Atkinson) che sembra essere sempre più interessato a lei. Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di convincere Hope (Annika Noelle) che il suo voler far rientrare il padre nella sua vita non è una buona idea e, anzi, preoccupa lei e tutta la famiglia.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Foto di: BBL DISTRIBUTION