Oggi, martedì 17 gennaio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap opera di Canale 5, giunta alla trentunesima stagione. Il tradizionale appuntamento per i telespettatori è per le ore 13:40, subito dopo l’edizione delle ore 13 del Tg5.

Beautiful è la soap opera più vista a livello internazionale, trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, la soap opera esordì nel 1990 su Rai 2. Dal 1994, la soap passò dalla Rai a Mediaset, diventando un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano di Canale 5.

I personaggi principali della soap opera che narra le vicende della Forrester Creations, casa di moda di Los Angeles, al momento, sono Eric Forrester, Brooke Logan, Ridge Forrester, Katie Logan, Taylor Hamilton, Sheila Carter, Thomas Forrester, Steffy Forrester, Deacon Sharpe, Zende Dominguez, Hope Logan, Bill Spencer Jr., Liam Spencer, Wyatt Spencer, Carter Walton, John “Finn” Finnegan e Paris Buckingham.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 21 GENNAIO 2023 DI BEAUTIFUL

Beautiful: anticipazioni 17 gennaio 2023 (S31, Ep. 225)

Hope (Annika Noelle) cerca di convincere Brooke (Katherine Kelly Lang) a permetterle di frequentare il padre. Sheila (Kimberlin Brown), intanto, incassa il rifiuto di Deacon (Sean Kanan) ad attuare il suo piano per fare separare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) poiché lui non crede che sia questo il modo di riconquistare i loro figli.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

A questo link, la pagina ufficiale della soap opera.

Foto di: BBL DISTRIBUTION