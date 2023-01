Anche oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful, la storica soap opera statunitense di Canale 5, giunta alla trentunesima stagione. L’appuntamento è, come sempre, per le ore 13:40, una volta terminata l’edizione delle ore 13 del Tg5.

Beautiful è la soap opera più vista al mondo, trasmessa in oltre 100 paesi e seguita da oltre 300 milioni di telespettatori. In Italia, va in onda dal 1990: inizialmente trasmessa da Rai 2, dal 1994, Beautiful va in onda su Canale 5 ed è diventata, negli anni, un punto fermo del palinsesto del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset.

I personaggi principali della soap opera che racconta le vicende della Forrester Creations, casa di moda di Los Angeles, al momento, sono Eric Forrester, Brooke Logan, Ridge Forrester, Katie Logan, Taylor Hamilton, Sheila Carter, Thomas Forrester, Steffy Forrester, Deacon Sharpe, Zende Dominguez, Hope Logan, Bill Spencer Jr., Liam Spencer, Wyatt Spencer, Carter Walton, John “Finn” Finnegan e Paris Buckingham.

Beautiful: anticipazioni 11 gennaio 2023 (S31, Ep. 219)

Sheila (Kimberlin Brown) dice a Deacon (Sean Kanan) di sperare in cuor suo che Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) si mettano insieme. Quinn (Rena Sofer) racconta a Shauna (Denise Richards) che la notte precedente Eric (John McCook) ha avuto una défaillance sessuale: avrebbe voluto fare l’amore con lei senza però riuscirci.

Beautiful su Mediaset Infinity

È possibile vedere Beautiful, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sempre su Mediaset Infinity, sia sul sito che sull’app per smart tv, tablet e smartphone, inoltre, è possibile rivedere o recuperare le puntate.

Foto di: BBL DISTRIBUTION