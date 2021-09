Una Sabina Guzzanti ‘tale e quale’ a Barbara Palombelli è intervenuta sul caso ‘Forum’ ospite di Propaganda Live e all’indomani della bufera scoppiata per le dichiarazioni fatte dalla giornalista a margine di un caso trattato nel suo ‘tribunale’ televisivo. Un estratto male interpretato a detta della giornalista, che si è comunque scusata per aver arrecato danno all’azienda e che è stata la vera protagonista del prime time di venerdì 17 settembre proprio con la sua attesa reazione alla shitstorm scatenatasi dopo che la clip di Forum è diventata virale. Affacciatasi prima a Stasera Italia, quindi ospite di Quarto Grado, la Palombelli è stata la grande ‘attrazione’ per il prime time di Rete 4 e ha tenuto banco anche su La7 con la Guzzanti ospite di Diego Bianchi.

“Come si fa quando il personaggio che imiti ti supera a destra nei testi”

chiede ironicamente, e polemicamente, Bianchi alla Guzzanti dopo aver mostrato al pubblico la clip incriminata (una domanda che andrebbe fatta ogni settimana a Crozza/De Luca, ma questa è un’ altra storia). “Non a caso ho cambiato mestiere… faccio la regista” risponde di getto la Guzzanti prima di rispolverare proprio l’imitazione della Palombelli, uno dei suoi cavalli di battaglia, per commentare quanto visto e sentito in queste ore:

“Io iniziavo la sua parodia dicendo sempre “Premesso che io sono di Sinistra…” e poi sparava qualcosa di assolutamente reazionario. E mi sembra che questa volta in effetti mi abbia superato… Ma se dovessi fare una domanda mettendomi nei panni di Barbara direi che ho detto quello che pensano tutti. E se se stasera, tornando a casa, mio marito Francesco me le suonasse di santa ragione vorrei veramente vedere quanti sul web avrebbero la forza di condannarlo o quani direbbero ‘Ha fatto bene'”.

Ed è bene non fermarsi allo scritto, ma vedere la clip: si cerca di ironizzare, ma come la si prende si prende il terreno non è solo scivoloso, ma terribilmente impervio.

In tutto questo, ieri la prima serata tv è sembrata un unico crossover: Barbara Palombelli che commenta a Quarto Grado la sua uscita a Lo Sportello di Forum con la Guzzanti che la imita ‘tale e quale’ a Propaganda Live. Il mondo tv in fondo è molto piccolo, ed estremamente autoreferenziale.