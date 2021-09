“Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi“. Queste le parole pronunciate oggi a Lo Sportello di Forum su Rete 4 da Barbara Palombelli, che sembrano avere tutte le carte in regola per suscitare polemiche sui social (e non solo).

La giornalista ha introdotto così la causa al centro della puntata pomeridiana della storica trasmissione di Mediaset, che ha visto protagonisti i coniugi Rosa e Mario, con la prima che chiede la separazione dal marito (assolto penalmente) per essere stata negli anni sottoposta a violenze.

Nella comunicazione non contano solo i concetti, ma anche il come vengono espressi e, soprattutto, il contesto in cui ciò avviene. Come accennato dalla stessa Palombelli, gli scorsi sono stati giorni purtroppo caratterizzati da femminicidi. L’ennesimo, ieri nel vicentino, dove una giovane madre di 21 anni, Alessandra Zorzin, è stata trovata morta in casa dal marito. In serata l’uomo ricercato per il delitto, un quarantenne guardia giurata conosciuto da poco, si è suicidato in auto con un colpo di pistola dopo una giornata alla macchia.

Le parole di Barbara Palombelli rischiano di colpevolizzare le donne che subiscono violenza? E di giustificare gli uomini che la compiono? Oppure, molto più semplicemente, sono innocue perché pongono una lecita domanda, provando a capire per davvero l’origine della violenza umana?