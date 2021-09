Femminicidio, Barbara Palombelli a Quarto Grado: “Chiedo scusa” (video)

Barbara Palombelli, stasera, venerdì 17 settembre 2021, ospite di ‘Quarto Grado’, ha voluto chiudere, una volta per tutte, per la frase (equivoca e scivolosa, così l’ha definita il padrone di casa Gianluigi Nuzzi) sul femminicidio durante la puntata di ieri de ‘Lo Sportello di Forum’ su Rete4

La dichiarazione “È lecito domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati, oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, esagerato, anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci…” ha acceso una polemica bipartisan dentro e fuori il Parlamento, indignato le più raffinate personalità della cultura, scomodato il mondo dello spettacolo. La giornalista è stata attaccata senza avere la possibilità di contestualizzare il proprio pensiero su uno dei crimini più spaventosi contro il gentil sesso.

Barbara Palombelli chiede scusa a Quarto Grado

Intervenendo a ‘Quarto Grado’, la conduttrice di ‘Forum’ ha argomentato il proprio punto di vista sui femminicidi, condannando ogni comportamento violento contro le donne (Qui, il video):

Chiedo scusa se qualcuno sentendo solo quella frase ha capito che io sono passata dall’altra parte, cioè a giustificare i femminicidi. Non c’è niente di più lontano da me, dalla mia storia, da quello che ho scritto e detto nella mia vita professionale. Quello era un altro discorso che si inseriva in una storia di rabbia particolare nella causa di Forum. Forum è un tribunale ed ha una sua autonomia. Chi vedrà la puntata dall’inizio alla fine capirà. Io voglio ribadire che non c’è nessuna giustificazione al femminicidio. Dobbiamo fare un grande passo in avanti e capire come disinnescare tutto dal primo momento. Il mio intento è quello di prevenire, di capire dal primo gesto, l’escalation, il comportamento di qualcuno che, poi, può degenerare. Dobbiamo prevenire, parlarne perché non accada più.

La giornalista, con queste ulteriori e dettagliate precisazioni, spera di gettare acqua sul fuoco:

Dobbiamo insegnare alle nostre figlie, alle nostre ragazze che il primo gesto di quell’uomo va interpretato, decodificato, portato dallo psicologo, curato. Tutta la mia vita è all’insegna di questo. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica per cambiare la mia biografia io sono qua ho abbastanza coraggio per andare avanti e difendermi. Ma è falsità. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato che, seppure per mezza giornata, possa essere complice di qualcuno che compie un delitto del genere. Non c’è niente di più lontano da me. Lo voglio dire categoricamente.

Barbara Palombelli a Stasera Italia risponde alla polemica sul femminicidio

Stasera, durante il promo di ‘Stasera Italia’, la Palombelli, parlando con i suoi telespettatori, ha chiarito, punto per punto, i nodi cruciali della bufera che l’ha travolta oggi:

Oggi è successa una cosa terribile. E’ stata estrapolata una frase da una causa di Forum di ieri pomeriggio ed è stata utilizzata per un attacco, una valanga di attacchi…. qualcosa che mi ha veramente attraversato da tutte le parti. Sono stata accusata, niente meno, di essere complice dei femminicidi, di assolvere gli uomini che usano violenze sulle donne. Questo tradisce tutta la mia vita. Io che ho dedicato tutta la mia vita a contrastare la violenza sulle donne, sui bambini. Ho portato a casa mia tre bambini che erano vittime di violenza. Sono diventati miei figli. Nel lavoro ho sempre difeso le donne… questa sera ne parleremo anche a Quarto Grado. Questo è quanto di più falso possa esistere. Non esiste nessuna rabbia, nessun comportamento che possa giustificare il femminicidio o la violenza sulle donne. Questo, per me, è chiarissimo… deve essere chiaro anche per voi. Lo devo ribadire… chiedo scusa a tutti voi, all’azienda e a tutti quelli che hanno creduto che fossi quella persona li. Non sono quella persona lì, sono sempre io.