Barbara D’urso e i “privilegi” concessi dalla Rai: Gabriele Parpiglia svela gli accordi contrattuali della giurata di Ballando Con Le Stelle

Ballando Con Le Stelle è cominciato da qualche settimana e a tenere banco, oltre ai verdetti sulla pista, sono le indiscrezioni legate al programma in onda su Raiuno. Il sabato sera di Viale Mazzini fa i conti con lo Share, il gradimento viene alimentato anche attraverso veri o presunti retroscena. In questo caso specifico Barbara D’Urso ricopre una posizione molto particolare.

Il suo approdo a Ballando Con Le Stelle era molto atteso, comunicazione ufficiale arrivata in extremis perchè c’erano alcune questioni contrattuali da sistemare. La vicenda, in tal senso, è stata messa in ordine da Gabriele Parpiglia. Il noto cronista ha scritto sulle pagine di Quotidiano Nazionale che tra Viale Mazzini e Barbara D’Urso l’intesa economica è arrivata in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale. C’è stato un tira e molla per quanto riguarda le cifre: non vuol dire che l’ex conduttrice di Mediaset abbia tirato su il prezzo, significa che D’Urso chiedeva una cifra e quella somma non rientrava nel budget del programma.

Barbara D’Urso e Ballando Con Le Stelle

La produzione, secondo Parpiglia, si è impegnata notevolmente per accontentare Carmelita – come la chiamano i fan – in tutto e per tutto. Tesi smontata pubblicamente dalla stessa D’Urso, la quale ha fatto una sorta di live su YouTube in cui ha dichiarato di non aver messo in piedi trattative particolari. L’accordo è arrivato in ritardo perchè, stando a quello che dice l’ex conduttrice di Canale 5, la Rai ha allungato le tempistiche di redazione contrattuale.

Tradotto ancora meglio: l’ex presentatrice è stata chiamata a metà settembre, quando la trasmissione di Raiuno doveva partire (come effettivamente è accaduto) i primi di ottobre. Queste lungaggini avrebbero influito su un accordo che, malgrado tutto, era nell’aria. Al punto che Ivan Zazzaroni si è lasciato persino scappare a mezzo stampa che Barbara D’Urso avrebbe fatto compagnia ai giurati di Ballando Con Le Stelle nel corso dell’edizione numero 21. Uno spoiler che rischiava di far saltare ogni tipo di intesa. Motivo per cui il Direttore del Corriere dello Sport, successivamente, è stato chiamato a correggere il tiro.

Il contratto con la produzione

Barbara D’Urso ha annunciato la presenza all’interno del programma pochi giorni dopo la “rettifica” del collega. Dimostrazione che la riconferma su Raiuno, dopo la stagione da concorrente, in veste di giurata della trasmissione era un “segreto di Pulcinella”. Tutti sapevano, ma nessuno doveva parlare per tenere alto l’appeal. Parpiglia, invece, torna a mettere in chiaro ogni sfumatura di un sodalizio che promette scintille e a rivelare retroscena molto particolari. Lo fa sempre attraverso le pagine di QN.

Stavolta affronta un’altra questione: il contratto tra Rai e Barbara D’Urso è stato stipulato, ma per partecipare allo show della rete ammiraglia di Viale Mazzini sono state messe in atto alcune richieste precise. Parpiglia fa luce proprio su queste presunte “clausole” che renderebbero la D’Urso una privilegiata. Si comincia con l’asserire che la nota ex conduttrice alloggerebbe in un hotel di lusso diverso dagli altri giurati del programma che non vivono nella Capitale; l’altro privilegio riguarderebbe il camerino riservato alla donna. Un vero e proprio spazio distinto e considerevole, più grande rispetto a quello in dotazione agli altri colleghi. Parpiglia fa capire, senza mezzi termini, che sarebbe stato riservato un trattamento diverso a Carmelita.

Un cachet raddoppiato

Arriviamo quindi al cachet reale: la cifra, che non compare sui giornali, riconosciuta a Barbara D’Urso per il proprio contributo professionale secondo il cronista di QN ammonterebbe intorno ai 10mila euro a puntata. Il doppio rispetto alle rendicontazioni degli altri giurati. Uno sforzo produttivo che va a sommarsi alla pretesa, anche questa raccontata da Parpiglia, della nota personalità televisiva di entrare per ultima in scena. Non è una coincidenza, secondo l’autore del pezzo su QN. Barbara D’Urso entra in studio per ultima con l’ambizione di rappresentare l’elemento più atteso del programma.

Tutta una serie di sottigliezze che fanno apparire l’ex conduttrice come la punta di diamante del programma. Non sembra essere una metafora, visto che – stando a quanto si apprende dalle pagine di QN – è stata trattata come un gioiello da Viale Mazzini e Ballandi Multimedia. Ora non resta che attendere una possibile, ma non ancora pervenuta, replica da Barbara D’Urso. Al momento l’ex conduttrice si prepara per la prossima puntata, ma quanto emerge resta agli atti di un’edizione già ricca di colpi di scena e contraddizioni.