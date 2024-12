È tempo di seconda semifinale a Ballando con le Stelle: questa sera, infatti, la diciannovesima edizione del dance show arriva all’undicesima puntata. Il programma condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vedrà come sempre in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Si scoprirà invece in diretta se Guillermo Mariotto siederà o meno in giuria. Negli scorsi giorni la decisione sembrava indirizzata verso un suo allontanamento, ma nessuna posizione sarà resa pubblica prima di questa sera.

Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra saranno, invece, i “tribuni del popolo”. Ad Alberto Matano, che siederà a bordopista, spetterà il ruolo – insieme a Rossella Erra – di assegnare il tesoretto di puntata. Simone Di Pasquale ha invece ancora a disposizione la wild card per salvare una coppia eliminata, riportandola in gara con un malus di 20 punti.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 dicembre: cast e coppie

Si presentano ai blocchetti di partenza della seconda semifinale ben sette coppie. Si tratta di:

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina;

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca.

Tutte le altre coppie sono invece eliminate. Ai tavolini siederanno dunque I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli, Alan Friedman con Giada Lini, Furkan Palali con Erica Martinelli, Sonia Bruganelli con Carlo Aloia e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. Fuori dalla gara è rimasta anche Nina Zilli, costretta a ritirarsi definitivamente per un nuovo infortunio: il suo maestro, Pasquale La Rocca, fa però ora coppia con Federica Pellegrini.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 dicembre: anticipazioni

La gara prenderà il via con una coppia che godrà di 30 punti di vantaggio rispetto a tutte le altre. Si tratta della coppia formata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che ha vinto la scorsa puntata. Nella serata ciascuna coppia cercherà di ottenere l’accesso alla finale di sabato 21 dicembre.

Anche a Ballando con te ci si contenderà l’accesso alla finale: a sfidarsi saranno i Dancevision, i Consequences e Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. Solo uno di loro andrà in finale, dove sfiderà la piccola Ilinca Bendeac.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 dicembre: ballerini per una notte

Due ballerini per una notte per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle 2024. Scenderanno in pista, infatti, Francesca Chillemi e Fabio Fognini. La prima, bloccata in passato dal Covid che le impedì di partecipare come ballerina per una notte, promuoverà il film che uscirà nelle sale giovedì 19 dicembre. Si tratta di una commedia diretta da Alessandro Siani, co-protagonista dello stesso film insieme a Leonardo Pieraccioni. Entrambi gli attori saranno presenti insieme a Francesca Chillemi per promuovere il film Io e te dobbiamo parlare. Il tennista Fabio Fognini invece si esibirà con Giada Lini in un boogie sulle note di Great balls of fire.

Ballando con le Stelle 2024, semifinale 14 dicembre: dove seguirla in tv e in streaming

L’undicesima puntata di Ballando con le Stelle 2024 si potrà seguire in diretta su Rai 1 dalle 20:35 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Sulla stessa piattaforma si potranno recuperare tutte le clip con le singole esibizioni della serata. TvBlog, come di consueto, seguirà l’appuntamento con un liveblogging che avrà inizio attorno alle 20:30.