In un video diffuso poco fa sui social, Milly Carlucci commenta il caso Mietta che da sabato scorso scuote Ballando con le stelle. La conduttrice prova a chiarezza spiegando che la procedura prevista per l’accesso agli studi Rai: esibizione del green pass, rilevamento della temperatura e un tampone rapido settimanale.

Secondo la legge attuale, il green pass è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Non è possibile, per motivi di privacy, indagare sull’origine del green pass, che può nascere dalla vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da un tampone ogni 48 ore. Ma noi non possiamo sapere chi è vaccinato e chi no.