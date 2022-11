Milly Carlucci, durante la puntata di stasera di Ballando con le Stelle, ha commentato per la prima volta il caso riguardante Enrico Montesano e la maglietta della Decima Mas indossata dall’attore durante le prove del programma (il tutto è andato in onda in un filmato trasmesso la settimana scorsa).

Il momento era atteso, considerando che, in settimana, la conduttrice non aveva rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. E anche questa sera, l’intenzione è stata quella di voler creare un po’ di aspettativa, considerando che il caso è stato affrontato intorno alle ore 22, a quasi un’ora e mezza dall’inizio del programma.

Strategie a parte, Milly Carlucci ha voluto fare il punto della situazione, volendo al proprio fianco Alessandra Tripoli che, ovviamente, è stata estromessa dalla gara a causa di quanto accaduto.

Come consolazione, Alessandra Tripoli si è esibita con il marito Luca Urso in un omaggio a Gabriella Ferri che la ballerina stava preparando proprio insieme a Montesano per la puntata di stasera di Ballando con le Stelle.

Quello di Milly Carlucci, sostanzialmente, è stato un semplice messaggio di scuse e nulla più, rivolto al pubblico, a nome sia del gruppo di lavoro Rai che di quello di Ballandi, definito come “un’unica famiglia”:

Noi siamo una squadra formata da due entità, il gruppo Rai e il gruppo Ballandi. Ma non siamo due gruppi, siamo una sola famiglia e non è retorica. Siamo una sola famiglia che ne ha passate tante. Siamo una famiglia di persone perbene, che hanno un grande rispetto reciproco e un grande rispetto nei confronti del pubblico, che è nel DNA della Rai. Non è pensabile che noi, da questa pista, vogliamo offendere qualcuno di voi a casa e, se nel caso fosse successo, chiedo scusa a nome di tutti quanti perché è una cosa che nessuno di noi ha mai lontanamente pensato di fare.

Milly Carlucci, infine, ha dichiarato di credere fermamente nella buona fede e nelle scuse di Enrico Montesano che l’attore ha porto alla conduttrice in forma privata: