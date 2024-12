Guillermo Mariotto resta a Ballando con le stelle con un ‘ma…’. La decisione della Rai, alla fine di due settimane particolarmente travagliate, è stata quella di chiudere un occhio nei confronti del giudice e stilista dopo l’improvvisa scomparsa dall’Auditorium Rai nella puntata dello scorso 30 novembre. E’ l’agenzia ANSA a confermare la presenza di Mariotto in vista della seconda semifinale in onda stasera alle 20:35 su Rai 1 (e che TvBlog seguirà in diretta liveblogging):

“Il dubbio è sciolto – scrive ANSA – Guillermo Mariotto sarà presente durante l’appuntamento con Ballando con le stelle di questa sera sul banco dei giudici” per poi aggiungere una postilla che si ricollega a quel ‘ma…’ con cui abbiamo aperto questo articolo, ed è questo: “Secondo quanto si apprende lo stilita e giurato chiederà scusa al pubblico“.

Non si può parlare di questione archiviata finché non vedremo cosa accadrà in apertura di puntata, ma l’epilogo è lì che aspetta di essere messo in atto. Arriva, come abbiamo evidenziato, dopo 15 giorni di passione per il gruppo di Ballando e per la Rai che ha dovuto fare i conti anche con questo nodo, il nodo Mariotto.

Tante volte abbiamo sentito dalla vivavoce di Milly Carlucci la frase “insostituibile giuria“, ebbene questo aggettivo ultimamente ha traballato non poco. Ve lo abbiamo raccontato anche nel nostro retroscena.

Ballando con le stelle: Il caso Mariotto dall’inizio alla fine

Inizialmente era stata AdnKronos a raccogliere la prima dichiarazione di Mariotto che si era giustificato così: “Nessuna fuga da ‘Ballando con le Stelle’, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi”.

L’accusa

A seguire la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia ha lanciato un’accusa contro il giudice per un presunto caso di molestie: “Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto”.

Milly Carlucci poi è intervenuta al Corriere per dipanare la matassa di polemiche e buttare acqua sul fuoco: “È chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere” a queste parole però ha fatto seguito il dubbio sulla presenza del giudice: “quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare“.

Il tapiro

Intanto Striscia la Notizia, tramite Valerio Staffelli, aveva intercettato Mariotto all’aeroporto di Roma Fiumicino per consegnargli un tapiro d’oro, ma il giudice non aveva accettato il premio: “Stai lontano o questo affare te lo do in testa“.

La svolta

Veniamo dunque alle ultime ore, la marcia di avvicinamento alla semifinale è stata preceduta dal collegamento solito a La vita in diretta con Milly Carlucci, in cui Alberto Matano (che fa parte del cast del programma) ha voluto capire meglio la situazione. Da qui la conduttrice ha lasciato intendere tra le righe la risoluzione del giallo:

“Diciamo che, in questi giorni, ci sono stati degli avvicinamenti. E’ veramente una situazione complessa, quindi aspettiamo. Perché delle volte è proprio il tempo che risolve le cose, no? Io spero che arriviamo ad una bella conclusione di questa vicenda proprio nell’interesse di Guillermo, di tutti noi”.

A questo punto non rimane altro che aspettare il via alla semifinale di Ballando con le stelle.