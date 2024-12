Nella puntata di sabato 7 dicembre, Striscia la Notizia si è giocata l’asso del Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto, il giudice di Ballando con le Stelle “attapirato” per aver lasciato anzitempo lo studio dello show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, durante la puntata di sabato scorso, 1° dicembre.

La consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli a Mariotto, intercettato dall’inviato di Striscia all’aeroporto di Fiumicino, non si è rivelata tra le più tranquille, tra frasi poco gentili di un Mariotto eloquentemente infastidito (“Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”) e il “premio” finito a terra, in pezzi.

Striscia la Notizia ha mandato in onda l’infuocato servizio in una serata oggettivamente favorevole, considerando l’assenza, su Rai 1, sia di Affari Tuoi (che di sabato, come sappiamo, non va in onda e che quest’anno è stato punzecchiato da Striscia la Notizia due volte, nonostante la “guerra” ufficialmente terminata nel 2013) che di Ballando con le Stelle che ieri ha lasciato spazio alla Prima della Scala.

In una stagione particolarmente difficile per Striscia causata proprio dai grandi numeri che Stefano De Martino sta raccogliendo con il suo Affari Tuoi, ieri il telegiornale satirico di Antonio Ricci ha registrato un risultato eccezionalmente positivo, 4.183.000 telespettatori e il 23.35% di share, sottolineato da un comunicato trionfante con dichiarazioni ufficiali del direttore dell’ammiraglia Mediaset, Giancarlo Scheri:

Mi congratulo con Striscia la notizia per l’ottimo risultato e saluto calorosamente Sergio Friscia e Roberto Lipari, in attesa del ritorno degli amatissimi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Lo show, storico, intrattiene il pubblico da 37 edizioni, per un totale di 7.814 puntate, in 36 anni. Un primato senza eguali, per un programma da sempre contraddistinto da intelligenza e impegno, che onora Canale 5, per il quale ringrazio il suo ideatore, il grande Antonio Ricci, e tutto il suo formidabile gruppo di lavoro.

Le strategie sono legittime ma anche le domande: quanto avrebbe totalizzato questa puntata di Striscia trasmessa in un giorno qualunque, con Affari Tuoi competitor, o ieri, con Ballando con le Stelle regolarmente in onda?

Vale la pena fare comunicati esultanti per risultati raggiunti in giorni “anomali”?