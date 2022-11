Ballando con le Stelle 2022, puntata 26 novembre: anticipazioni e liveblogging

È in arrivo questa sera su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022. A condurre la serata sarà come sempre Milly Carlucci, con al proprio fianco Paolo Belli e la sua Big Band. Indispensabile poi per la gara è la giuria, che sarà presieduta da Carolyn Smith e composta insieme a lei da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Siederà a bordo pista in qualità di opinionista e dispensatore di tesoretti Alberto Matano, mentre dall’altra parte della pista si troveranno i giurati popolari Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 26 novembre: anticipazioni

L’ottava puntata di questa diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle rappresenta la prima delle due semifinali. Eccezionalmente la puntata andrà in onda a partire dalle 22:00 circa, in seguito alla partita Argentina-Messico valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 26 novembre: ballerini per una notte

A scendere in pista come ballerini per una notte saranno sia Marcell Jacobs insieme alla moglie Nicole Daza sia Bruno Vespa, che sfrutterà come ogni anno la pista di Ballando per promuovere la sua nuova fatica letteraria.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 26 novembre: concorrenti

A gareggiare nella prima semifinale dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle saranno le coppie formate da Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu e Alessandro Egger e Tove Villfor. Siederanno invece ai tavolini a bordopista come coppie eliminate Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Paola Barale e Roly Maden, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (ritirati per infortunio), Giampiero Mughini e Veera Kinnunen e Marta Flavi e Simone Arena. Enrico Montesano invece non sarà presente in quanto espulso dal programma dopo la vicenda di due settimane fa.

Ballando con le Stelle 2022, puntata 26 novembre: dove e da che ora seguirla

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022 andrà in onda come sempre su Rai1 (in diretta streaming anche su RaiPlay) a partire eccezionalmente per questa sera dalle 22:00. Preparatevi dunque a seguire un lungo liveblogging notturno su TvBlog.