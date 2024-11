Ballando con le stelle 2024, Mariotto contro Sara Di Vaira (“Stai fuori”) e Giovanni Pernice (“Non c’era emozione”)

La lite di tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli durante la settima puntata di ‘Ballando con le stelle 2024’ ha acceso anche un lungo botta e risposta tra Guillermo Mariotto e Sara Di Vaira. L’ex insegnante dello show di Milly Carlucci ha invitato il giurato a rivolgersi al partner di ballo della Bruganelli con il nome di battesimo, Carlo Aloia, invece di un generico ‘ragazzo’:

Di Vaira: “No, però io adesso voglio dire una cosa. Non entro nel merito del ballo, perché io ho la mia personale opinione su Sonia e l’ho già espressa. però mi rivolgo ai giurati. Dire al maestro ‘ragazzo’ non va bene. Dopo sette puntate lo chiamate ragazzo e poi volete essere credibili?! No! Lui è un insegnante. Caro Mariotto, tu lo chiami per come si chiama.

Mariotto: “Perché è un anziano? Dico ragazzo perché è giovane e bello. E stai calma. Tu stai fuori! Sì, stai fuori perché io ti ho tritata da Caterina Balivo. Sei stata tritatissima. Bla, bla, bla come Dracula. Questa scena perché ho detto che è un ragazzo. Sciocchezze”.

Di Vaira: “Stai fuori te! Ma te non sei mai riuscito a tritarmi in dieci anni qui, figurati se mi triti dalla Balivo. Come i maestri devono rispettare la giuria, anche i giurati devono rispettare i maestri, iniziando a chiamarli con i loro nomi”.

Dopo la mezzanotte, lo stilista, si è reso protagonista di un duro scontro con Giovanni Pernice, maestro di Bianca Guaccero a ‘Ballando con le stelle 2024′. Mariotto, in maniera convinta e pungente, ha ritenuto il paso doble non all’altezza delle aspettative. Scatenando la reazione stizzita del coreografo:

Mariotto: “E’ vecchio, è noioso. E’ la verità. E’ inutile che inventi niente. Non mi piace. Non c’era emozione, di niente. Siamo arrivati fino a là per vedere questo qua. Non volevo offenderti non è mia emozione”.

Pernice: “Magari giudica senza offendere. Tu non sai cosa ho fatto io nel passato, fare un’offesa del genere, secondo me, è abbastanza sgradevole! Rispetti, io prendo tutti i giudizi positivi e negativi ma ci vuole rispetto, che forse non sa cosa è”.