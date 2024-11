Ballando con le stelle 2024, lite tra Lucarelli (“Non ho avuto mariti ricchi”) e Bruganelli (“Ti dà fastidio non averlo avuto”)

Nel corso della settima puntata di ‘Ballando con le stelle 2024’, in onda, stasera, 9 novembre, è andata in onda una sorta di resa dei conti tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli.

La concorrente, questa settimana, si è cimentata con un tango molto articolato nonostante tre fratture delle costole. Al momento del commento dell’esibizione, è nato un diverbio tra l’ex opinionista del GF e la giurata (convinta che qualcuno/a non meglio specificato/a gliela stia tirando):

Bruganelli: “Secondo me non mi hanno ancora capita. Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento… magari lo racconti. Più di una volta hai parlato di me, però, dovevano pagare per vedere cosa raccontavi di me…”

Lucarelli: “Una volta… perché farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto?! Non ho avuto fidanzati o mariti ricchi. Mi guadagno da vivere… capisci!”

Bruganelli: “Evidentemente ti dà fastidio non averlo avuto. C’è sempre tempo Selvaggia!”

Lucarelli: “La volgarità del commento è meglio lasciarla cadere. Il ballo è, in questo caso, senza lode e senza infamia. Tenendo conto che sei un po’ ammaccata e acciaccata fisicamente, hai comunque ballato. Ci hai provato. Sto dicendo una cosa carina, me la fai dire…”

Bruganelli: “Non ti ci vedo a dire una cosa carina…”

Lucarelli: “Ci hai provato a stare al posto mio, non ci sei riuscita. Fammi fare la giudice…”

Bruganelli: Non ci ho mai provato.

Lucarelli: “Sonia, io non sono interessata ai soldi quanto te. Non me ne frega niente. Posso fare la giudice?! Ho detto che, considerati i tuoi acciacchi fisici, questa sera, hai fatto qualcosa in più rispetto a delle sere in cui non avevi acciacchi fisici. E’ chiaro che non è la performance della vita. Qui dentro tra gli scarsi, ahimè, ci sei anche tu. Non sei l’unica. Non parlo con la paletta. Quello che vedo è un livello di ballo molto basso. Tutto qua”.

A supportare le tesi della Lucarelli, arrivano anche il depositario del tesoretto di Ballando con le stelle, Alberto Matano e Fabio Canino secondo cui il lavoro del giornalista, in ogni forma (newsletter compresa) deve essere retribuito.