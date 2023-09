Ballando con le Stelle 2023, nel cast anche Wanda Nara

Wanda Nara è ufficialmente nel cast di Ballando con le stelle 2023. Il lungo corteggiamento di Milly Carlucci, che la invitò ufficialmente e pubblicamente a far parte del programma lo scorso anno, in occasione della sua partecipazione in veste di Ballerina per una Notte, ha dato i suoi frutti. La showgirl argentina, manager e moglie del calciatore Mauro Icardi è la “sorpresa finale”, come la definisce la Carlucci, del cast della diciottesima edizione del talent show di Rai 1, al via sabato 21 ottobre in diretta dagli studi del Foro Italico di Roma.

Wanda Nara concorrente di Ballando con le Stelle

📣 No, Milly non si era dimenticata di lei! Wanda Nara è la sorpresa finale di #BallandoConLeStelle 2023!

Sarà una stagione STRE-PI-TO-SA✨@milly_carlucci pic.twitter.com/suwGwETyQe — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 26, 2023

Il nome di Wanda Nara circolava da tempo, ma poi le preoccupanti notizie sulle sue condizioni di salute, arrivate dall’Argentina, hanno fatto pensare a un ‘addio’ inevitabile ai progetti televisivi e alle nuove avventure di spettacolo. Poi il nostro HIT aveva dato praticamente per certo l’arrivo di Wanda Nara, ufficializzato oggi con l’ormai consueta clip diffusa via social.

“Nessuno dice che sarà facile, ma ce la metteremo tutta”

dice la Nara nella sua clip di ufficializzazione. Difficile non vederci un riferimento alla malattia che sta affrontando: la situazione, però, le permette – evidentemente – di trasferirsi in Italia almeno per un po’.

Il cast di Ballando con le Stelle 2023

In attesa dei dettagli sulla partecipazione di Wanda Nara a Ballando con le stelle 2023, vediamo insieme il cast ufficiale della 18esima edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: scenderanno in pista Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Lorenzo Tano, il figlio di Rocco Siffredi e di Rosa Caracciolo, e Lino Banfi, il cui nome è stato ufficializzato solo 24 ore prima di quello della showgirl argentina. Wanda Nara, dunque, arricchisce il coté femminile, che al momento vanta anche Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce. In tutto 12 concorrenti, 6 uomini e 6 donne.