La partenza è fissata per sabato 21 ottobre 2023 in prima serata su Rai1. Stiamo parlando dell’edizione numero 18 di Ballando con le stelle. Lo show ballerino più celebre e più visto della televisione italiana. In queste settimane stanno uscendo i nomi delle prossime celebrità che prenderanno parte a questo show di Rai1. Siamo oggi è in grado di aggiungere le ultime novità che saranno scoperte nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dello show del sabato sera di Rai1.

Il quarto tribuno di Ballando con le stelle

Una delle più succose riguarda il team di tribuni che si allargherà rispetto ai già tre presenti. Insieme a Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale è in arrivo un quarto elemento. Al momento è segretissimo il suo nome, ma siamo in grado di dirvi che si tratta di un giornalista. Prossimamente Milly Carlucci ed il suo team risolveranno l’arcano e comunicheranno al pubblico la sua identità.

La conferma di Alberto Matano

C’è poi la conferma di primo commentatore a bordo campo di una presenza ormai fondamentale di Ballando con le stelle. Ci riferiamo al giornalista conduttore e condottiero di Vita in diretta Alberto Matano. Sarà lui anche per questa diciottesima edizione dello show tersicoreo di Rai1, a imprimere con la sua sagacia e saggezza, i temi di maggior interesse che usciranno fuori nel corso del programma prodotto con la collaborazione di Ballandi multimedia.

La giuria di Ballando con le stelle

Temi che saranno naturalmente stimolati dalla giuria del programma che, nonostante le continue affermazioni dei vari media, non è stata ancora annunciata. Se sarà conferma per Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino (Carolyn Smith è presidente a vita di questa giuria) lo scopriremo direttamente dalle labbra di Milly Carlucci a pochi giorni dalla partenza del programma.

Gli ultimi fuochi d’artificio

Dicevamo poi del cast di stelle di quest’anno. Dieci sono state già svelate. Ci saranno poi altre due stelle che, se la trattativa con la Rai andrà in porto, saranno la modella Wanda Nara e l’attore Lino Banfi. Ma non è detto che il cast si chiuda così. Come ci ha già abituato negli anni Milly Carlucci, la presentazione del cast di Ballando con le stelle è una specie di spettacolo di fuochi d’artificio che non sai mai quando termina.

Il forfait di Bobby Solo

Del cast di Ballando con le stelle, ovvero Lorenzo Tano, Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan. Sara Croce, Wanda Nara e Lino Banfi, non farà parte Bobby Solo. Nome questo uscito negli ultimi tempi sul web. Il celebre cantante non farà parte del cast del programma di Rai1 per questioni di salute. Il cast dello show di Rai1 sarà quindi composto dagli elementi sopra menzionati.