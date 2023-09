Lorenzo Tano, chi è il nuovo concorrente di Ballando con le stelle 2023

Oggi, 22 settembre 2023, è stato svelato il nome ed il volto del nuovo concorrente di ‘Ballando con le stelle 2023’, in onda, il 21 ottobre, in prima serata, su Rai1, con la conduzione di Milly Carlucci.

📣Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!#BallandoConLeStelle @milly_carlucci pic.twitter.com/aMzhRXlHKS — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 22, 2023

Si tratta di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi.

Chi è Lorenzo Tano: Instagram, lavoro, età, fidanzata

Modello, pilota, Direct project manager e regista, il ragazzo è nato nel 1996. Ha 27 anni. Si è laureato in Economia e Commercio. E’ un grande esperto di tecnologia, computer e immagini digitali. Spesso, il giovane regista accompagna il padre sui set a luci rosse. Ha un fratello di nome Leonardo.

Ha debuttato, alla regia, nel 2020, con ‘Pure Neon’, una pellicola per adulti con protagoniste solo donne di cui ha curato anche il soggetto, la sceneggiatura ed il montaggio.

È iniziato tutto un paio d’anni fa, quando Lorenzo mi ha detto: “Papà usi delle videocamere tremende, non sai fare un film. Sei il numero uno sul sesso, d’accordo, ma usi materiali davvero pessimi”. Lorenzo ha studiato Economia ma ha una grande passione per la tecnologia. Però è un ragazzo introverso, timido: lui fa le cose ma non si espone, non voleva la firma nella regia del film. “Mi hai fatto spendere 50.000 euro di materiali nuovi, adesso devi fare qualcosa” gli ho detto. Lui mi ha risposto: “A me non piacciono le attrici che scegli”. Alla fine ha deciso di accettare, ma ad una condizione: voleva vedere solo donne nel suo film” ha dichiarato, pochi mesi, il noto p0rnoattore.

Fino ad inizio 2023, è stato fidanzato con Laura Medcalf, una ragazza ungherese con cui ha avuto una relazione dai 14 ai 26 anni: “Grazie per avermelo chiesto. In realtà ho avuto giorni migliori. Da due giorni io e la mia fidanzata, ora ex, ci siamo lasciati dopo 12 anni di relazione. Non volevo parlarne, ma visto che me l’hai chiesto…” ha annunciato su Instagram.

Il suo profilo Instagram, che vanta quasi 37 mila followers, è @lorenzo.tano

Chi sono i concorrenti di Ballando con le stelle 2023

Oltre a Lorenzo Tano, i concorrenti già annunciati sono Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan e Sara Croce.