Il cast di Ballando con le Stelle 2023 si arricchisce di un nuovo, fortissimo, nome: è quello di Lino Banfi, che ha ceduto al lungo corteggiamento di Milly Carlucci e si prepara a prendere parte al talent di Rai 1, in onda da sabato 21 ottobre nel prime time dell’Ammiraglia Rai.

L’annuncio, come vuole la strategia comunicativa di Milly Carlucci – e del programma – è avvenuto a mezzo social, con una clip in cui si vede l’attore spiegare le ‘vessazioni’ subite dal ‘Generale’ per partecipare allo show.

📣Lino Banfi, il "nonno d’Italia" a cui tutti vogliamo bene, è messo alle strette: farà o non farà #BallandoConLeStelle? Con grande sincerità ci dice la sua, ascoltiamolo🤭@milly_carlucci pic.twitter.com/dlVm1YdiYR — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 25, 2023

Una clip divertente, come nello stile di Banfi, che a 87 anni ha deciso di buttarsi in pista e di cimentarsi con tango, valzer, Paso Doble e magari un Jive.

Non è la prima volta che Lino Banfi partecipa a Ballando con le Stelle: nel novembre del 2021, infatti, fu ospite di Milly Carlucci in veste di Ballerino per una Notte con la figlia Rosanna. Sempre in coppia, Lino Banfi e la figlia Rosanna hanno partecipato a Il Cantante Mascherato nascosti nel costume di Pulcino.

Il Cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2023

Col passare delle settimane, il cast di Ballando con le Stelle 2023 prende sempre più forma: trovano conferme le indiscrezioni, i rumors e le anticipazioni pubblicate da varie testate – ovviamente anche da noi di TvBlog – e arriva anche qualche nome inatteso.

Al momento il cast confermato vede la partecipazione di Ricky Tognazzi, Giovanni Terzi, Antonio Caprarica, Teo Mammucari, Simona Ventura, Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Sara Croce e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rózsa Tassi (aka Rosa Caracciolo).