Torna questa sera su Rai 1 con l’ottava puntata, alle 20:35, Ballando con le Stelle 2023. Il talent show condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, vede in giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra formano, invece, la giuria popolare. Alberto Matano, come sempre a bordopista, è il custode del tesoretto.

Ballando con le Stelle è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini e Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.

Ballando con le Stelle 2023, i ballerini per una notte

La puntata numero otto di Ballando con le stelle, in onda sabato 9 dicembre 2023, presenterà anche, oltre ovviamente alla gara fra le “stelle” in campo, anche il consueto momento del ballerino per una notte. E come ci hanno abituato quest’anno, saranno due i ballerini per una notte di sabato. Come già anticipato da TvBlog infatti in campo per guadagnare il consueto tesoretto scenderanno in campo Stefano De Martino e Gabriel Garko.

Ballando con le Stelle 2023, ottava puntata 9 dicembre: coppie

Le coppie ancora in gara sono le seguenti: Sara Croce e Luca Favilla, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina,Wanda Nara e Pasquale La Rocca, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Giovanni Terzi e Giada Lini, Simona Ventura e Samuel Peron.

Le coppie eliminate al momento sono le seguenti: Rosanna Lambertucci e Simone Casula, Paola Perego e Angelo Madonia, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. La coppie formate da Lino Banfi e Alessandra Tripoli e da Antonio Caprarica e Maria Ermachkova invece, si sono ritirate.

Ballando con le Stelle 2023, ottava puntata 9 dicembre: dove seguirla in tv e in streaming L’ottava puntata della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle sarà in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:35 circa. L’appuntamento si potrà seguire in contemporanea anche in diretta streaming su RaiPlay. TvBlog non mancherà di seguire tutta la puntata con aggiornamenti e commenti. Non perdetevi, dunque, il nostro liveblogging dalle 20:35.