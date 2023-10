Dodici coppie di vip e ballerini e ballerine scendono in pista per la diciottesima edizione di Ballando con le stelle

Il cast di Ballando con le stelle 2023 non si compone dei soli personaggi famosi che hanno accettato l’invito a scendere in pista di Milly Carlucci, padrona di casa insieme a Paolo Belli della 18esima edizione del programma del sabato sera di Raiuno, in onda dal 21 ottobre.

Oltre a loro, infatti, il programma si avvale ovviamente dei maestri e delle maestre di ballo, ballerini professionisti che si mettono in gioco accompagnando il personaggio famoso nel corso delle puntate, cercando di raggiungere la vittoria.

E, ovviamente, la giuria, a cui tocca il compito di votare le esibizioni, creando a volte qualche polemica con concorrenti e pubblico in studio. Infine, proprio il pubblico è rappresentato da commentatori e tribuni del popolo, a cui va anche la responsabilità di cambiare eventualmente le carte in tavola del gioco.

Ballando con le stelle 2023, il cast

Ballando con le stelle 2023, i concorrenti

MILLY CARLUCCI E IL CAST ⭐ Tutti eleganti e carichi per comunicarvi ufficialmente che manca pochissimo all’inizio di #BallandoConLeStelle edition 2023! ⭐🎬 Da sabato 21 ottobre, con Milly Carlucci alle 20.35 su #Rai1 e in streaming su #RaiPlay Posted by Ballando con le stelle on Tuesday, October 10, 2023

Ecco i concorrenti vip che si cimenteranno nei vari balli durante le puntate del programma:

Lino Banfi, popolarissimo attore protagonista di numerosi film e fiction, tra cui Un Medico in Famiglia;

popolarissimo attore protagonista di numerosi film e fiction, tra cui Un Medico in Famiglia; Sara Croce, modella ed influencer nota per essere stata la Bonas in Avanti un altro;

modella ed influencer nota per essere stata la Bonas in Avanti un altro; Antonio Caprarica , giornalista e scrittore, per anni inviato della Rai nel Regno Unito;

, giornalista e scrittore, per anni inviato della nel Regno Unito; Rosanna Lambertucci, giornalista e conduttrice televisiva di programmi dedicati al benessere, tra cui Più Sani e Più Belli;

giornalista e conduttrice televisiva di programmi dedicati al benessere, tra cui Più Sani e Più Belli; Teo Mammucari, comico e conduttore televisivo, già al lavoro a Le Iene e Libero . È stato anche giudice di Tu Sì Que Vales e vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato ;

comico e conduttore televisivo, già al lavoro a Le Iene e . È stato anche giudice di Tu Sì Que Vales e vincitore della prima edizione de ; Carlotta Mantovan, ex modella, giornalista e conduttrice tv, moglie per quattro anni di Fabrizio Frizzi ;

ex modella, giornalista e conduttrice tv, moglie per quattro anni di ; Paola Perego, conduttrice televisiva di numerosi programmi, tra cui Forum, La Talpa, Buona Domenica ed attualmente Citofonare Rai 2;

conduttrice televisiva di numerosi programmi, tra cui Forum, ed attualmente Citofonare Rai 2; Lorenzo Tano, modello, noto anche per essere figlio di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo ;

modello, noto anche per essere figlio di e ; Giovanni Terzi, giornalista ed architetto, compagno di Simona Ventura;

giornalista ed architetto, compagno di Simona Ventura; Ricky Tognazzi , attore, sceneggiatore e regista;

, attore, sceneggiatore e regista; Simona Ventura, conduttrice televisiva di numerosi programmi, tra cui Le Iene, Quelli che il calcio e L’Isola dei Famosi ed attualmente di Citofonare Rai 2;

conduttrice televisiva di numerosi programmi, tra cui Le Iene, e L’Isola dei Famosi ed attualmente di Citofonare Rai 2; Wanda Nara, showgirl, moglie di Mauro Icardi (di cui è anche procuratrice sportiva).

Ballando con le stelle 2023, i maestri

Ecco i maestri che accompagneranno i concorrenti nel corso delle puntate, insegnandogli le coreografie e ballando con loro:

Alessandra Tripoli (alla sua ottava presenza, vincitrice una volta, con Cesare Bocci);

(alla sua ottava presenza, vincitrice una volta, con Cesare Bocci); Luca Favilla (alla sua terza presenza);

(alla sua terza presenza); Maria Ermachkova (alla sua quarta presenza);

(alla sua quarta presenza); Simone Casula (alla sua seconda presenza);

(alla sua seconda presenza); Anastasia Kuzmina (alla sua nona presenza, vincitrice una volta, con Andrès Gil);

(alla sua nona presenza, vincitrice una volta, con Andrès Gil); Moreno Porcu (alla sua seconda presenza);

(alla sua seconda presenza); Angelo Madonia (alla sua terza presenza);

(alla sua terza presenza); Lucrezia Lando (alla sua quinta presenza, vincitrice una volta, con Gilles Rocca);

(alla sua quinta presenza, vincitrice una volta, con Gilles Rocca); Giada Lini (alla sua terza presenza);

(alla sua terza presenza); Tove Villfor (alla sua quarta presenza);

(alla sua quarta presenza); Samuel Peron (alla sua sedicesima presenza, vincitore una volta, con Maria Elena Vandone);

(alla sua sedicesima presenza, vincitore una volta, con Maria Elena Vandone); Pasquale La Rocca (alla sua seconda presenza, vincitore una volta, con Luisella Costamagna).

Ballando con le stelle 2023, le coppie in gara

Ecco, invece, le coppie vip-maestro che gareggeranno nel corso delle puntate, come anticipato da TvBlog:

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu;

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina;

Simona Ventura-Samuel Peron;

Rosanna Lambertucci-Simone Casula;

Paola Perego-Angelo Madonia;

Lorenzo Tano-Lucrezia Lando;

Wanda Nara-Pasquale La Rocca;

Ricky Tognazzi-Tove Villfor;

Lino Banfi-Alessandra Tripoli;

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova;

Giovanni Terzi-Giada Lini;

Sara Croce-Luca Favilla.

Ballando con le stelle 2023, i giudici

Immancabili i giudici della giuria, a cui si devono sottoporre le coppie dopo ogni esibizione. Dopo mesi di voci ed indiscrezioni, nulla è cambiato rispetto all’anno scorso:

Carolyn Smith, presidente;

presidente; Guillermo Mariotto;

Fabio Canino;

Ivan Zazzaroni;

Selvaggia Lucarelli.

Infine, la “giuria popolare”, ovvero coloro che durante le puntate commentano le esibizioni aggiungendo nuovi punti di vista a quelli già espressi dalla giuria. In particolare, i tribuni del popolo possono contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.

Alberto Matano (commentatore a fianco della giuria);

(commentatore a fianco della giuria); Rossella Erra (tribuna del popolo da quattro edizioni);

(tribuna del popolo da quattro edizioni); Simone Di Pasquale (tribuno del popolo da due edizioni);

(tribuno del popolo da due edizioni); Sara Di Vaira (tribuna del popolo da due edizoni).