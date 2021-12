Ballando con le stelle 2021, le coppie finaliste

La sedicesima edizione di Ballando con le stelle ha i suoi finalisti. Sabato prossimo, 18 dicembre, a contendersi l’ambita coppa di questa stagione saranno sei. Per nessuno di loro raggiungere l’obiettivo non è stato affatto semplice, soprattutto perché in questa nona puntata, le coppie eliminate nelle scorse settimane sono rientrate in ballo (nel vero senso della parola) per il ripescaggio.

La semifinale si è composta in questa maniera: in una prima manche le coppie finora passate alla semifinale si sono cimentate in una prova speciale in cui le concorrenti hanno ballato la danza del ventre coniugata con l’hip hop, mentre gli uomini la polka con le fruste romagnole. Ogni coppia esibita ha ricevuto un voto secco (da 1 a 10) da parte di Carolyn Smith.

La seconda parte ha coinvolto le coppie eliminate candidate al ripescaggio.

Così Memo Remigi con Maria Ermachkova, Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale, Fabio Galante e Giada Lini, Al Bano e Oxana Lebedew, Valerio Rossi Albertini e Sara di Vaira e Mietta con Maykel Fonts hanno potuto sfruttare nuovamente la pista di Ballando ed avere una seconda possibilità per tornare nella rosa dei candidati alla vittoria. Dopo aver ricevuto il classico voto giurato per giurato, così come il tesoretto ricevuto dall’ospite della serata Monica Bellucci, le votazioni a casa hanno deciso quali coppie sono state le meno votate: Bianca Gascoigne con Simone di Pasquale e Mietta con Maykel Fonts.

La terza e ultima manche altro non è stato che una ‘sorpresa’ per ognuna delle coppie semifinaliste passate dalla prima manche. Al termine di questa, è stata decisa la terza coppia candidata al ballottaggio finale: Alvise Rigo e Tove Villfor.

Dopo lo spareggio a tre fra Bianca Gascoigne con Simone di Pasquale, Mietta con Maykel Fonts e Alvise Rigo con Tove Villfor, è stata proclamata la coppia ripescata nonché sesta e ultima finalista.

Le coppie finaliste in gara sabato 18 dicembre sono:

Arisa e Vito Coppola

Federico Lauri e Anastasia Kuzmina

Morgan e Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno e Samuel Peron

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Bianca Gascoigne e Simone di Pasquale (quest’ultima ha vinto il ballottaggio finale)

La prossima settimana la finale di Ballando con le stelle si aprirà con una manche a tema natalizio.