Ballo sì, ma la performance la registriamo prima: sarà andata più o meno così con Monica Bellucci ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Non siamo a conoscenza di quanto avvenuto dietro le quinte del programma di Milly Carlucci, ma di quanto avvenuto sul palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico. Ecco quanto avvenuto e ad aiutarci nella ricostruzione ci ha dato una mano l’irrefrenabile tribuna del popolo Rossella Erra, che ha deciso di condividere nelle sue stories Instagram un frammento che ha confermato quanto già detto: Monica Bellucci non si è esibita in diretta nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle.

A svelare tutto ci pensa la scaltrissima Rossella Erra su Instagram. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/h5zTrFx6po — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) December 11, 2021

Va dato atto all’attrice di aver scelto di mettersi in gioco scegliendo di scendere in pista, rifiutando di fare una mera promozione al film in uscita al cinema accompagnata da un’intervista: a confermalo è stata la stessa Milly Carlucci che ha spiegato ai giurati e al pubblico di Ballando con le Stelle:

Io pensavo vieni, sei l’ospite d’onore, facciamo un’intervista. Lei invece mi ha detto: “No, no, io vengo a ballare. In questa pista si balla”.

La scelta è stata però condizionata dalla possibilità di registrare la performance in precedenza. Nel pomeriggio Maykel Fonts aveva già postato sulla sua pagina Instagram una storia che ritraeva Monica Bellucci nello studio di Ballando con le Stelle immersa nella scenografia della coreografia: immagini che potevano suggerire delle banali prove oppure fornire già un’anticipazione di quello che sarebbe stato.

A togliere ogni dubbio su quanto avvenuto sulla pista del dancing show di Rai 1 è stata, insieme alla scelta registica adottata (inquadrature strette evitando di cogliere scorci di palco in cui siedono giurati o opinionisti a bordopista) e alla conferma arrivata indirettamente da persone presenti in Auditorium, la storia postata da Rossella Erra, nella quale si mostra l’ingresso sulla scena di Monica Bellucci solo al termine della performance, quando l’attrice ha raccolto l’applauso del pubblico in studio.