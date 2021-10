In fondo all’articolo il resoconto di tutta la conferenza stampa.

Ballando con le stelle, la conferenza stampa con Milly Carlucci e il cast

Sta per iniziare presso l’Auditorium Rai del Foro Italico in Piazza Lauro de Bosis 5 in Roma la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai1 a partire da sabato prossimo, 16 ottobre, in prima serata.

TvBlog la seguirà dando conto delle dichiarazioni di tutti i presenti. Ci sono la padrona di casa Milly Carlucci, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il suo vice Claudio Fasulo. Presente anche l’intero cast di concorrenti e una parte della giuria. Immancabile Paolo Belli, che da sempre affianca la Carlucci nel programma di Rai1.

Ricordiamo che è già stato annunciato (dopo che la notizia era stata anticipata da TvBlog) Pippo Baudo ballerino per una notte nella prima puntata, in onda ‘contro’ Tu sì que vales di Maria De Filippi.