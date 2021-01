Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, Elettra Lamborghini ospite della finale

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto si avvia verso la sua conclusione: mentre questa sera, venerdì 15 gennaio 2021 su Real Time, va in onda la terza puntata – con i Facchinetti’s ospiti -, la prossima settimana sarà tempo di finalissima per le coppie concorrenti reduci. E per il gran finale di stagione di questo nuovo spin-off del brand Bake Off, Flavio Montrucchio ospiterà sotto al tendone di Villa Borromeo d’Adda la nuova ‘queen’ della programmazione Discovery, ovvero Elettra Lamborghini. Reduce da un 2020 difficile da dimenticare (ma per lieti motivi, ovvero la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare) poi per il matrimonio con Afrojack lo scorso settembre), la Lamborghini ha aperto il 2021 diventando protagonista di un docureality in cui racconta proprio il suo matrimonio, dai preparativi alla festa. Elettra e il resto scompare è il titolo della miniserie in 10 parti da mezz’ora ciascuna disponibile in anteprima su Discovery+ dallo scorso 5 gennaio e che arriverà prossimamente su Real Time (a occhio direi proprio dal 29 gennaio). Un racconto sulle sue nozze, seguite dal weeding planner Enzo Miccio, altro volto più che popolare del gruppo Discovery, e un modo per conoscere questa giovanissima ereditiera, nonché cantante, diventata anche influencer e per molte ragazzine modello di stile e di savoir-faire.

Ma torniamo ai Dolci Sotto un Tetto di Bake Off Italia: in attesa di vedere Elettra Lamborghini alla finale del 22 gennaio (e ci aspettiamo chieda ai finalisti di confezionare una Wedding Cake degna delle sue nozze), questa sera tocca a Francesco e Wilma Facchinetti chiedere qualcosa di speciale per la Prova a Sorpresa che chiude la triplice sfida settimanale delle coppie concorrenti. Dopo la prova Creativa e quella Tecnica, dunque, spazio alla Prova a Sorpresa che questa sera sarà a tema Aperitivi. A giudicare le prove come sempre i tre giudici, ovvero Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam. L’appuntamento, quindi, è per il venerdì in prima serata sul canale 31 del DTT con la nuova puntata di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto.