Elettra Lamborghini verso Discovery. Anzi, per essere più precisi, l’ereditiera approderà su Dplay plus, la piattaforma streaming pay di Discovery Italia. Lo farà con una produzione originale nella quale si racconterà davanti alla telecamera. La serie in 10 puntate è ambientata attraverso la penisola, da Napoli a Milano, passando per Bologna, lungo le tappe del tour musicale estivo di Elettra, e mostrerà le immagini del fresco matrimonio con il dj e produttore musicale AfroJack, organizzato sotto la guida di Enzo Miccio, volto molto noto per i telespettatori di Real Time.

Il titolo è ancora top secret, le riprese sono iniziate durante l’estate e riprenderanno nelle prossime settimane.

Tra tanto glamour, non mancherà una dimensione più intima, nei ricordi d’infanzia di questa ragazza dal cognome ‘ingombrante’. Il debutto è previsto per la primavera 2021 sulla piattaforma pay Dplay Plus. La serie sulla Lamborghini sarà disponibile in esclusiva su Dplay Plus nel 2021 e successivamente anche su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

La serie tv sulla vita della Lamborghini arriva dopo l’esperimento di The Facchinettis’, che aveva come protagonista la famiglia di Francesco Facchinetti e della moglie Wilma Helena Faissol.

Negli ultimi tempi la Lamborghini, molto seguita anche sui social e già vista in passato al Super Shore in Spagna e ad Announo su La7, ha imperversato sulla tv generalista italiana, dal ruolo di giudice di The Voice of Italy su Rai2 alla partecipazione in gara al Festival di Sanremo con tanto di twerk. Nel mezzo tante ospitate televisive, da Domenica In a Name that tune su Tv8.