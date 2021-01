Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, i Facchinetti ospiti della terza puntata

Seconda puntata per Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, lo spin-off condotto da Flavio Montrucchio in onda questa sera, venerdì 8 gennaio, alle 21.25 su Real Time (DTT, 31). Una variazione sul tema Bake Off che vede in gara coppie di congiunti e conviventi sotto lo sguardo dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio, ormai residenti a Villa Borromeo d’Adda o meglio nel tendone allestito per ospitare forni, frigo e abbattitori utili a far produrre dolci ai concorrenti.

Come detto al debutto, la formula di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto cerca di ‘esplorare’ i vantaggi e gli svantaggi del cucinare in coppia, anche se nella puntata d’esordio le potenziali dinamiche utili a rendere un po’ più pepato, o comunque speziato, l’impasto non si sono viste. Alla fine della prima puntata, però, sono usciti di scena Marito e Moglie, Carmelo e Angela, mentre restano in gara i Fidanzati Dora e Luca da Napoli, Le Gemelle Alexia e Alice dal Canton Ticino, il Padre e Figlia (Emil ed Elena) da Como, i Conviventi Francesco e Lino da Bari e Mamma e Figlia (Cristina e Siria).

Ospite della seconda puntata Amaurys Perez, il pallanuotista conosciuto dal grande pubblico televisivo soprattutto per la sua partecipazione a Ballando sotto le Stelle. Come già Antonio Capitani nella puntata di Capodanno, Amaurys sarà ospite della prova a Sorpresa per proporre una preparazione ai concorrenti e per sedere al tavolo dei giudici.

Ma poi possiamo anticiparvi anche gli ospiti della terza puntata, in onda venerdì 15 gennaio: per l’occasione scenderà in campo una coppia, ovvero i Facchinetti. Sotto al tendone di Bake Off, infatti, compariranno Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, ormai della grande famiglia Discovery grazie al loro docureality The Facchinetti’s. Parteciperanno alla sfida come giudici aggiunti e anche loro proporranno ai concorrenti un piatto da realizzare per la Prova a Sorpresa, come sempre la terza da affrontare dopo la Prova Creativa e la Prova Tecnica.

L’appuntamento quindi è alle 21.25 con la seconda puntata di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. E che vinca il migliore.