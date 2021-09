L’appuntamento è fissato per il prossimo mese di ottobre quando in prima serata su Italia 1 andrà in onda un nuovo programma d’intrattenimento. La trasmissione in questione, annunciata durante la cerimonia di presentazione dei palinsesti Mediaset 2021-2022 è Back to school. Sarà un programma, come già ampiamente anticipato, in cui un gruppo di adulti verranno in qualche modo preparati da dei bambini all’esame di quinta elementare.

Un modo divertente per capire la preparazione, magari un po’ impolverata dal tempo, che gli adulti del giorno d’oggi hanno delle nozioni scolastiche ormai accantonate in fondo ai cassetti della memoria. Il programma, prodotto per Mediaset dalla Blue Yazmine, dovrebbe partire alla fine del mese di ottobre e al momento è appoggiato nella serata televisiva del mercoledì.

Come abbiamo avuto modo di dire il meccanismo della trasmissione è già stato svelato dal conduttore stesso del programma, Nicola Savino, durante la sua partecipazione al Festival della tv e dei nuovi media tenutosi nei giorni scorsi a Dogliani, qui oggi vi sveliamo alcune delle celebrità che prenderanno lezione dai bambini. Si parte da Vladimir Luxuria, una che la televisione l’ha frequentata e tanto, ricordiamo per esempio la sua celeberrima partecipazione al reality show L’isola dei famosi, ma anche ci viene in mente le tante volte che l’abbiamo vista ospite dei talk show in veste di opinionista

Poi l’eroe dei Campionati del mondo di calcio di Italia ’90 e pure lui già fra i protagonisti sempre del reality show L’isola dei famosi, ovvero Salvatore Schillaci, detto Totò. La terza alunna di questa prima serie di Back to school è la soubrette romana Flavia Vento. Divenuta famosa come ragazza inscatolata nel varietà di Giovanni Benincasa Libero, ha poi attraversato l’infinito mare del piccolo schermo italico in lungo e in largo, passando dalla Fattoria, fino (anche lei!) concorrente all’Isola dei famosi e al Grande fratello vip. Insomma una donna tutta casa e tv.

Chiudiamo questo primo quartetto di alunni vip della prima serie di Back to school con l’ex calciatore dell’Internazionale Evaristo Beccalossi. Pure Beccalossi ha già fatto televisione, lo ricordiamo opinionista nel programma calcistico di Telelombardia Qui studio a voi stadio, quindi a Controcampo su Italia 1, mentre attualmente lavora per il canale sportivo Sportitalia.