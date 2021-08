Ritorno a Scuola è una delle novità del palinsesto 2021/2022 di Italia 1, la rete giovane di Mediaset. Il programma prevede la presenza di personaggi famosi che dovranno sostenere un’interrogazione di tipo scolastico – precisamente con l’esame di quinta elementare, per la cronaca abolito qualche anno fa – confrontandosi con giovani studenti. A condurre sarà Nicola Savino. Andrà in onda in autunno in prime time al mercoledì.

Ritorno a scuola 2021: quando va in onda

Non c’è ancora una data ufficiale sulla messa in onda della nuova produzione Mediaset, ma in base ai listini Publitalia ’80 sappiamo che è prevista in palinsesto nel prime time del mercoledì di Italia 1. Non sappiamo di quante puntate consterà la prima edizione, ma sicuramente a fronte di dati Auditel lusinghieri potrebbe essere prevista una seconda edizione più corposa.c

Ritorno a scuola 2021: chi conduce

A prendere le redini del programma sarà Nicola Savino, conduttore ormai rodatissimo in Mediaset. Ha presentato tra le altre cose il varietà comico Colorado e l’infontainment Le Iene. In Rai ha invece condotto Scorie, L’Isola dei Famosi, Quanto manca?. Il format prevede la presenza di ospiti vip alle prese con l’interrogazione dell’esame di quinta elementare, a confronto con un pubblico di giovani studenti. Non ci sono ancora nomi ufficiali, ma dobbiamo aspettarci il coinvolgimento di personaggi della televisione, dello sport e della cultura.

Ritorno a scuola 2021: streaming

La trasmissione nuova di zecca made in Mediaset andrà in onda in prime time su Italia 1 al mercoledì. Naturalmente sarà possibile guardarla in livestreaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e al termine della messa in onda.

Ritorno a scuola 2021: casting

La trasmissione è una produzione Blue Yazmine di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta, che ha realizzato tra le altre cose Canzone Segreta, La Caserma e Game of Games. Il primo è andato in onda su Rai 1, gli altri su Rai 2. Gli aspiranti partecipanti devono avere un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni e mandare una mail a [email protected]