Dopo il buon riscontro dell’edizione 2022 condotta da Nicola Savino, ora passato a Tv8, torna in televisione Back to school, il reality in salsa game di Italia 1 che vede protagonista un plotone di vip impegnati a sostenere l’esame di quinta elementare. Il programma che ha debuttato nella stagione 2021-2022 torna con un cast di partecipanti completamente rinnovato e pure con una nuova conduzione. Al posto del transfuga Nicola Savino passato al distaccamento free del gruppo Sky, vedremo al timone della seconda edizione di Back to school un volto storico e affezionato del gruppo Mediaset, ovvero Federica Panicucci.

L’ex conduttrice della Pupa e il secchione è molto presente ultimamente sui teleschermi Mediaset, oltre a condurre con ottimi risultati di ascolto Mattino 5, l’abbiamo visto alla guida di due serate su Canale 5 nel periodo fuori garanzia di queste festività natalizie, la prima a San Silvestro e la seconda versus il Danza con me di Roberto Bolle in onda sulla Rete 1 della Rai. Impegnatissima dunque la Federica Panicucci su Canale 5 e prossimamente pure su Italia 1, appunto alla guida di Back to school.

L’anima di questo programma naturalmente risiede nel cast di vip coinvolti che si metteranno dietro ai banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare, rispondendo a domande di italiano, geografia, matematica etc. TvBlog è in grado di aggiungere alcuni nomi alla folta lista già circolata sui media. Partiamo dalla soprano e ormai personaggio televisivo a pieno titolo Katia Ricciarelli.

Quindi direttamente dal Grande fratello vip, cosi come del resto la Ricciarelli di cui sopra, nel cast di Back to school 2023 vedremo la conduttrice e cantante Jo Squillo. Quindi ci sarà un giornalista televisivo, prima al Tg2 e poi a Rai1 in Vita in diretta Michele Cucuzza, per altro pure lui ex GF vip. Ancora il comico e attuale protagonista insieme a Francesco Paolantoni di Tali e quali Gabriele Cirilli e per chiudere questa infornata di cinque nomi l’attore Francesco Pannofino.

Un cast in formazione dunque di tutto rispetto quello di Back to school 2023 che, come direbbe il grande ed indimenticabile Corrado, non finisce qui. Il programma ricordiamo è realizzato con la collaborazione della Blu Yazmine. Appuntamento dunque per le sei puntate di questa seconda edizione di Back to school condotte da Federica Panicucci alla prossima primavera, programma promosso dunque in piena garanzia dopo essere andato in onda nella prima serie a gennaio, naturalmente dalle frequenze di Italia 1.