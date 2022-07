Con una media del 7,71% di share pari a 1.447.000 telespettatori il varietà al debutto su Italia 1 nell’ultima stagione televisiva si è guadagnato la conferma con una nuova commessa da parte di Mediaset alla società di produzione televisiva Blu Yazmine per una nuova serie. Back to school partito col botto e 1.912.000 telespettatori ed il 9.80% di share il 4 gennaio 2022, la trasmissione che è stata condotta nella sua prima edizione da Nicola Savino, si è poi stabilizzata appunto attorno al 7% di share e quasi un milione e quattrocentomila telespettatori. Cifre di tutto rispetto per il canale cadetto di casa Mediaset che viaggia in prime time attorno al 5,5% di share.

Motivo per cui è stata appunto decisa una seconda edizione di questo programma di varietà che ha perso però per strada il suo conduttore e condottiero Nicola Savino passato, come da noi anticipato a suo tempo, nelle più confortevoli braccia di Tv8 dopo anni di onorato servizio presso Mediaset. Al suo posto ci sarà la bella e brava Federica Panicucci che arricchirà dunque la sua presenza televisiva anche in prime time, aggiungendola al suo impegno quotidiano su Canale 5 con il programma di attualità Mattino 5 che tornerà a condurre con l’ottimo Francesco Vecchi.

Ma chi saranno i vip che torneranno sui banchi di scuola in una sorta di viaggio all’indietro nel tempo? Circolano già alcuni nomi che siamo in grado di anticiparvi per un gruppo totale di una ventina di celebrità che torneranno alunni. Partiamo da un volto straniero ma ormai molto noto al pubblico televisivo nostrano Natasha Stefanenko. Divenuta famosa negli anni novanta grazie alla chiamata di Fabrizio Frizzi che la volle al suo fianco nella prima edizione di Per tutta la vita, su Rai1, Natasha ha anche lavorato molto come attrice in varie fiction, ricordiamo Nebbie e delitti e Distretto di polizia. In tv, oltre a Per tutta la vita, ha viaggiato in lungo e in largo per tutto l’etere televisivo nostrano, dal Festivalbar a Taratata, da Le iene a Italia’s next top model, fino all’ultimo impegno come concorrente nel Pechino express di Sky.

Poi direttamente dal Grande fratello vip 6 e dalla Pupa e il secchione Soleil Sorge, ma certamente il ruolo di primadonna fra le celebrità che animeranno la seconda serie di Back to school se lo prenderà Valeria Marini (baci stellari compresi). Ancora, si pesca nel mondo del cinema coinvolgendo in questo programma l’attore e regista, figlio d’arte Ricky Tognazzi, mentre il mondo della musica sarà rappresentato -fra gli altri- da Ivan Cattaneo, immortale icona della musica leggera degli anni ottanta.

Questi i primi nomi delle celebrità che torneranno sui banchi di scuola dal prossimo autunno a Back to school, guidati da Federica Panicucci in una serie di mercoledì sera su Italia 1.