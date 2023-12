Federica Panicucci anche quest’anno è padrona di casa del concerto che, come sempre, ha anche una finalità benefica

Concerto di Natale in Vaticano 2023 in tv: ospiti, conduttrice, replica e dove vederlo

Torna nella sua collocazione più tradizionale (l’edizione scorsa fu trasmessa il 1° gennaio) il Concerto di Natale in Vaticano, l’appuntamento che si rinnova ogni anno su Canale 5 ed in onda questa volta nella serata di Natale, lunedì 25 dicembre 2023, alle 21:35, con la sua 31esima edizione. Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Concerto di Natale in Vaticano 2023, ospiti

Numerosissimi i cantanti che si alternano sul palco, con esibizioni a tema natalizio e non solo. In questa edizione sono previsti ospiti del calibro di Christopher Cross, Joss Stone, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Giusy Ferreri, Raiz, storica voce degli Almanegretta, Marcella Bella, Alex Britti, i Gemelli di Guidonia, Matteo Romano, il tenore rumeno Alin Stoica e Viktoria Modesta, performer che ha fatto della sua disabilità arte. L’aria di festa, inoltre, è assicurata dal Virginia State Gospel Choir e dal Piccolo Coro Le Dolci Note.

Il Concerto di Natale, con la sua lunga storia di impegno umanitario e sociale, ha tessuto una preziosa rete di connessioni tra artisti provenienti da culture diverse. In questi tre decenni, oltre 470 grandi talenti hanno illuminato il palco della kermesse, contribuendo a diffondere un messaggio di unità e solidarietà. La regia dell’evento è affidata come da tradizione a Roberto Cenci e Radio R101 è la radio ufficiale della serata.

Concerto di Natale in Vaticano 2023, l’orchestra

Tutti gli artisti si esibiscono dal vivo, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Chi conduce il Concerto di Natale in Vaticano 2023?

La conduttrice di questa edizione, e del concerto per la sesta volta (la quinta consecutiva) è Federica Panicucci, volto Mediaset che tutti i giorni dà il buongiorno ai telespettatori con Mattino 5 e che condurrà anche Capodanno in Musica.

Concerto di Natale in Vaticano 2023, dove viene registrato?

Anche questa edizione è stata registrata nell’Auditorium della Conciliazione a Roma. In passato, l’evento si è tenuto in Aula Paolo VI in Vaticano, al Grimaldi Forum di Montecarlo, al Teatro Filarmonico di Verona, al Teatro Massimo Vicenzo Bellini di Catania ed al Mediterranean Conference Center a La Valletta. Questa è la decima volta che l’Auditorium della Conciliazione ospita il concerto.

Concerto di Natale in Vaticano 2023, replica

Il concerto viene replicato martedì 26 dicembre 2023, alle 13:45, sempre su Canale 5.

Il Concerto di Natale in Vaticano e la solidarietà

Grazie alle campagne promosse nelle ultime sei edizioni, sono stati raccolti circa 1.500.000 euro, fondi preziosi destinati a sostenere progetti solidali in ogni parte del mondo. Il richiamo alla solidarietà è ancora una volta garantito da un progetto di Missioni Don Bosco intitolato: “Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza”, paese purtroppo noto per il dramma dei “bambini soldato” (di cui il 30% bambine), la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà.

Il progetto, che i telespettatori potranno sostenere attraverso una donazione al numero solidale 45594, si pone l’obiettivo di proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone, attraverso la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni.

Concerto di Natale in Vaticano 2023, dove vederlo?

È possibile vedere il Concerto di Natale in Vaticano 2023, oltre che su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.