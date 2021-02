Avanti un altro di sera, ecco i protagonisti della prima puntata

L’appuntamento è fissato come noto per domenica 11 aprile quando andrà in onda in prima serata su Canale 5, subito dopo il varietà di Antonio Ricci Paperissima sprint, la prima puntata della versione di prima serata di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con l’amabile partecipazione del fido Luca Laurenti. Il programma prenderà il posto del varietà diretto e condotto da Barbara D’Urso Live non è la D’Urso che chiuderà i battenti e che molto probabilmente non tornerà in onda nel palinsesto della prossima stagione televisiva della principale rete commerciale italiana.

Vediamo insieme quali saranno i vip protagonisti della prima puntata di Avanti un altro di sera, che vedrà uno “scontro” fra i partecipanti del Grande fratello vip 5 che sta per terminare, la finale è prevista come noto lunedì 1 marzo e gli opinionisti del piccolo schermo italico. In studio dunque per giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti potremo vedere la bionda showgirl Matilde Brandi, l’attore e cantante Mario Ermito, quindi la contessa Patrizia De Blanck e poi il chirurgo estetico e dermatologo ormai votato al mondo dello spettacolo Giacomo Urtis e sempre dall’edizione numero cinque del Grande fratello vip ci sarà Francesco Oppini.

Per quel che riguarda la compagine degli opinionisti in studio per giocare nella prima puntata di Avanti un altro di sera avremo la mamma di Francesco Oppini, ovvero la conduttrice e showgirl Alba Parietti e ancora l’attuale opinionista del programma diretto e condotto da Alfonso Signorini, ovvero Antonella Elia, quindi il cantautore Cristiano Malgioglio, lo stylist Giovanni Ciacci ed i giornalisti tv Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone, quest’ultimo che ricordiamo tutti protagonista di una querelle proprio contro il Grande fratello (allora si era alla prima edizione) durante la cerimonia di consegna dei Telegatti.

Appuntamento dunque con la prima puntata di Avanti un altro di sera dedicata al Grande fratello vip per domenica 11 aprile in prima serata su Canale 5 subito dopo Paperissima sprint con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.