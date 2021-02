Avanti un altro, torna Marco Salvati. Le puntate mai trasmesse in onda a settembre

Marco Salvati torna ad Avanti un altro. In realtà non se ne era mai andato, ma si tratterà di una riapparizione in studio, così come era accaduto dalla prima fino alla quinta edizione. Il rientro avverrà in occasione della messa in onda degli appuntamenti di prima serata, in totale otto, che verranno trasmessi su Canale 5 a partire da domenica 11 aprile.

Salvati affiancherà Stefano Jurgens e andrà a sostituire Christian Monaco, impegnato come autore nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi e in partenza in queste ore per l’Honduras.

Monaco, al contrario, sarà regolarmente seduto al suo posto nelle puntate quotidiane che prenderanno il via l’8 marzo. Le registrazioni della nuova stagione del preserale – 78 episodi complessivi – sono cominciate a fine ottobre e si sono concluse a gennaio.

Il pubblico – ridotto e super controllato – indosserà le mascherine e sarà separato da barriere di plexiglas. Separazione che interesserà pure Bonolis e Luca Laurenti che in ogni caso continueranno a sedere uno di fianco all’altro. Per forza di cose si eviteranno i contatti fisici. Banditi gli abbracci, i balli, le consegne di cibo e le invasioni di campo in occasione dell’ingresso del ‘bonus’. Quest’ultimo, assieme alla ‘bonas’, non potrà avvicinarsi ai concorrenti, rimanendo a distanza di sicurezza.

Il preserale si allungherà pertanto fino al termine di maggio. E va sempre ricordato che nel magazzino di Mediaset ci sono ancora i cinquanta appuntamenti del passato inverno mai trasmessi per decisione dell’azienda, che preferì affidarsi alle repliche fin dall’inizio del lockdown. Ad oggi, la programmazione di queste puntate inedite, sarebbe fissata addirittura per la prossima stagione. Tra i motivi, spunterebbe l’intenzione di non proporre al pubblico un contesto pre-covid che cozzerebbe con lo scenario nazionale.

Se la volontà venisse confermata, passerebbero ben venti mesi dalla data delle registrazioni.