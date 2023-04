Avanti un altro, venerdì ultima puntata. Poi repliche per un mese e mezzo

Termina oggi la stagione di Avanti un altro. Venerdì infatti è prevista l’ultima puntata della dodicesima stagione, che cederà il posto da sabato alla versione Story. Il ‘meglio’ della trasmissione, pertanto, non riguarderà più soltanto i weekend, ma si allargherà anche ai giorni feriali per circa un mese e mezzo.

Poi, da metà giugno, su Canale 5 dovrebbe tornare Caduta Libera con puntate inedite, ma solo per poche settimane. Il testimone, poi, passerà pure in questo caso alle repliche.

In onda dal 9 gennaio scorso, il game show ideato e condotto da Paolo Bonolis è andato avanti per 92 puntate che hanno consentito una copertura fino alla fine di aprile. Tra le tante novità di questa stagione, da segnalare innanzitutto la sparizione di ogni riferimento all’emergenza pandemica, dalle mascherine indossate dal pubblico ai divisori in plexiglass sugli spalti, fino ad arrivare ai nuovi innesti nel cast. In tal senso, Andrea De Paoli e Sophie Codegoni hanno ricoperto rispettivamente i nuovi ruoli di ‘bonus’ e ‘bonas’, mentre è stata molto apprezzata la partecipazione saltuaria di Giovanni Muciaccia, ex volto di Art Attack.

Avanti un altro tornerà regolarmente nel 2024. “Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente, per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso”, affermò nei mesi scorsi l’autore Marco Salvati. Dichiarazioni però smentite dallo stesso Bonolis durante l’ospitata a Tv Talk.

Intanto, sono partite giovedì le registrazioni di Ciao Darwin, che verranno trasmesse in autunno.