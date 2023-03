Puntata particolarmente ricca di notizie quella di Tv Talk che andrà in onda oggi pomeriggio su Rai3, come sempre a partire dalle ore 15.10 con la conduzione di Massimo Bernardini. TvBlog è in grado di anticiparne alcune emerse nel corso della registrazione tenutasi poche ore fa a Milano. Le news più forti, televisivamente parlando, riguardano Paolo Bonolis, che ha smentito due indiscrezioni messe in circolazione nei giorni scorsi dal suo autore Marco Salvati (ve ne avevamo dato conto puntualmente qui) che avevano fatto il giro di web e social, suscitando un misto di sorpresa e perplessità.

La prima riguarda Avanti un altro. Il game show non si concluderà il prossimo anno, come invece annunciato da Salvati meno di un mese fa. Inoltre, non è vero che nella nuova edizione di Ciao Darwin (sono in corso le registrazioni a Roma, ma la messa in onda è prevista per la prossima stagione) sarà presente una quota arcobaleno tra il pubblico in studio, tradizionalmente diviso equamente tra uomini e donne.

Paolo Bonolis ha inoltre ammesso che sarebbe pronto a tornare in Rai per fare Il senso della vita, se dalle parti di Viale Mazzini non cambiasse ogni anno la dirigenza.

Nel corso della puntata odierna di Tv Talk, ascolteremo altre dichiarazioni interessanti. Per esempio, Mara Maionchi confesserà di essere stata contattata per partecipare a Belve, la trasmissione cult di Francesca Fagnani da qualche settimana in onda in prima serata. La giudice di Italia’s got talent spiegherà, inoltre, che non accetterebbe mai di partecipare al Grande Fratello Vip come invece fa Orietta Berti nel ruolo di opinionista. Dovrebbe recitare o dire cose molto brutte.

Infine, le parole di Pif, che non soltanto rivelerà che un programma alla Zoro era nei suoi piani, ma si scuserà per il recente sfogo a Cartabianca, spiegando che non si dovrebbe mai perdere l’ironia che la madre lo ha rimproverato per le parolacce pronunciate in quell’occasione.