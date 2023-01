Cartabianca, Pif sbotta: “Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Vaffancxxo. Querelami” (video)

A poche ore dall’arresto di Matteo Messina Denaro, Cartabianca ha mandato in onda una serie di interviste (realizzate dall’inviato Luca Aristodemo Gentile) agli abitanti di Castelvetrano, paese natale del boss. L’attenzione di Pif, ospite del talk show politico di Bianca Berlinguer, è caduta su alcune brevi dichiarazioni rilasciate da un cittadino del piccolo paese in provincia di Trapani:

E’ sempre stato qua. Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni ci hanno mangiato tutti. Adesso non è più buono?!

L’ira (giustificatissima) del conduttore di ‘Caro Marziano’, non si è fatta attendere:

Mi fa incavolare perché una volta aveva un senso negare far finta… Negli anni ’70 quando andavi dal vicino di casa di Totò Rina, era evidente cosa aveva da dire?! La lotta alla mafia non partiva dal vicino di casa di Totò Riina. Ma quando nel 2023 c’è un signore che dice: “Hanno sbagliato ad arrestarlo”. Io gli direi: “Vaffanculo, vaffanculo”. Gli farei vedere la foto della bambina di 3 anni morta a Firenze e gli direi ‘Vaffanculo’. Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Queste persone mi fanno più schifo del mafioso. Nel 2023 non è possibile, “Vaffanculo”. Mi dica il nome e cognome di questo qua per dirgli ‘Vaffanculo, Querelami. Sei senza dignità’. Quando vedo queste dichiarazioni qua non c’è più giustificazione. Viviamo in questa situazione per queste persone qua. Io non ho paura del mafioso ma di questo signore qua che non è manco mafioso. Questo è il dramma. Quell’uomo non è mafioso, ci posso mettere la firma, questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi. Stai zitto. Ma un minimo di dignità. Con quale coraggio guardi i tuoi figli. Che uomo sei. Nel 2023 non c’è più giustificazione. Castelvetrano dovrebbe uscire ed essere orgoglioso e non frequentare né più i parenti di Matteo Messina Denaro né questa persona qua.

Ed ancora:

Stai zitto. Piuttosto dì: “Non so niente” e te ne vai […] Guardando la foto di una bambina di 3 anni morta a Firenze ha il coraggio minchione che non sei altro di dire quella frase. Non possiamo più accettarlo “Vaffanculo”.

Castelvetrano, paese natale di #MatteoMessinaDenaro. «Arrestarlo è stato un errore, per 30 anni ci hanno mangiato tutti». #Cartabianca pic.twitter.com/mj8eWJ7c5b — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 17, 2023