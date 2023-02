Se siamo di fronte all’ennesimo caso di annuncio destinato più a fare clamore che a concretizzarsi in realtà, lo scopriremo soltanto tra qualche mese. Intanto le parole pronunciate da Marco Salvati a Casa Pipol, format social della pagina Instagram di Pipol, fanno rumore. La prossima sarà l’ultima stagione di Avanti un altro. Ecco cosa ha detto l’autore del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti:

Il prossimo anno sarà l’ultimo, probabilmente. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine.

Dunque, l’edizione di Avanti un altro che andrà in onda nella fascia preserale di Canale 5 nel corso della stagione 2023-2024 sarà davvero quella finale? Come detto in apertura, la risposta definitiva al quesito la conosceremo soltanto prossimamente (e magari attraverso un comunicato ufficiale di Mediaset). Avanti un altro chiuderebbe così a distanza di 13 anni dalla primissima puntata, trasmessa a settembre 2011 (debuttò al 20.61% di share con 2.991.000 telespettatori). E chissà da quale format sarà sostituito, ammesso che nel preserale di Canale 5 venga confermata la staffetta con Caduta Libera di Gerry Scotti (in questo senso da tempo si parla di un possibile approdo di Enrico Papi).

A proposito di titoli storici, Marco Salvati è stato interpellato anche su Ciao Darwin (nato addirittura nel 1998 e più volte dato – dallo stesso Bonolis- per finito), le cui nuove puntate arriveranno sulla rete ammiraglia di Mediaset nella prossima stagione (e non a marzo 2023, come era inizialmente previsto). Tra le novità annunciate da Salvati, fidato autore e amico di Bonolis, la presenza del settore arcobaleno nel pubblico in studio, tradizionalmente diviso in donne e uomini.