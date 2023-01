Paolo Bonolis scalzato dalla “sua” Inter. Ebbene sì: la puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, di Avanti un altro, non va in onda per lasciare spazio al calcio. Una situazione inedita per il game show ideato dallo stesso Bonolis e che è tornato in onda con la dodicesima edizione solo dal 9 gennaio scorso.

Perché Avanti un altro un altro oggi non va in onda? Come scritto sopra, la “colpa” è del calcio: Canale 5, infatti, trasmette la Supercoppa Italiana, la competizione giunta alla 35esima edizione, che rappresenta il primo trofeo stagionale. A sfidarsi sono la squadra campionessa d’Italia e quella vincitrice della Coppa Italia, vale a dire quest’anno Milan ed Inter, quest’ultima la squadra del cuore proprio di Paolo Bonolis.

Tv Avanti un altro, il game come pretesto per lo show scorretto di Paolo Bonolis Il fischio d’inizio è previsto per le 20:00: questo significa che la fascia del preserale dell’ammiraglia Mediaset deve subire dei cambiamenti, un po’ come avvenuto tra novembre e dicembre a Raiuno con la programmazione dei Mondiali di calcio in Quatar. Da qui, la decisione di far saltare Avanti un altro, la cui durata di circa un’ora non si sarebbe potuta incastrare nella programmazione odierna (e tanto meno si sarebbe potuto tagliare la puntata, lasciando dei buchi inevitabili).

Quindi, dopo Pomeriggio 5 va in onda l’edizione serale del Tg5; alle 19:30 sarà la volta di Striscina la Notizina (la versione ridotta del tg satirico di Antonio Ricci) e, alle 20:00, il via alla partita, che occuperò tutta la prima serata di Canale 5: dopo la gara, infatti, la rete manderà in onda gli highlights, le premiazioni ed i commenti, a cura di Monica Bertini.

La seconda serata, invece, sarà ancora occupata dal Tg5, con –alle 23:10– uno Speciale dedicato a Gina Lollobrigida, scomparsa lunedì all’età di 95 anni. Per Avanti un altro, quindi, un giorno di stop programmato da tempo: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, i giudici ed il loro Salottino torneranno puntuali domani, giovedì 19 gennaio, sempre alla stessa ora.