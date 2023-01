Ormai è una tradizione: i primi mesi dell’anno il preserale di Canale 5 è all’insegna di Paolo Bonolis, Luca Laurenti e della loro ciurma di personaggi e concorrenti strampalati ma sempre pronti a divertirsi. Avanti un altro 2023, in onda da lunedì 9 gennaio alle 18:45, è la dodicesima edizione del game show ideato dallo stesso Bonolis, ormai un punto di riferimento per il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset. Curiosi di sapere le conferme e le novità di questa edizione? Proseguite nella lettura!

Avanti un altro 2023, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono 102 e vanno in onda tutti i giorni, domenica inclusa, fino alla seconda metà di aprile.

Avanti un altro 2023, il regolamento

Il funzionamento del gioco non cambia rispetto al passato. I concorrenti si siedono uno per volta davanti a Bonolis e Laurenti, che fanno loro una serie di domande denominate “spiedini” su determinati argomenti, in alcuni casi coinvolgendo anche il pubblico o interpretando bizzarri personaggi.

Se il concorrente risponde correttamente a tre domande su quattro (o se risponde correttamente alla domanda posta da un componente del Salottino) ha diritto a pescare un “pidigozzo”, ovvero uno dei contenitori al centro dello studio, che racchiudono differenti importi. Può anche trovare, però, dei pidigozzi speciali, come La Bona Sorteche gli dà la possibilità di arrivare fino a 300mila euro), Avanti un altro (che lo fa uscire dal gioco immediatamente), lo Iettatore (che pone una domanda a cui bisogna rispondere esattamente, altrimenti si viene eliminati), la Pariglia (che dà la possibilità di sedersi al posto del potenziale campione di giornata) e Cambio (per cui un componente del pubblico deve rispondere al posto del concorrente).

Se pesca un importo regolare, il concorrente può decidere se proseguire o sedersi sulla postazione del potenziale campione di puntata. Se sceglie quest’ultima opzione, rimane in carica fino a quando un altro concorrente non raggiunge un importo superiore a quello da lui/lei accumulato. Alla fine della puntata, chi è seduto sulla postazione del campione va al gioco finale, con la somma accumulata più 100mila euro.

Il gioco finale di Avanti un altro

Nel gioco finale il concorrente si trova davanti a Paolo Bonolis, al centro dello studio. Il suo obiettivo e rispondere a 21 domande a doppia scelta poste dal conduttore, ma per vincere deve dare solo risposte sbagliate. Ogni volta che sbaglia (ovvero dà la risposta corretta), deve ricominciare da capo. In tutto ha 150 secondi di tempo.

Se non riesce entro questo tempo, il timer torna a 100 secondi, ma il montepremi scende esso stesso a 100mila euro. Ogni secondo che passa sono scalati 1.000 euro. Giunti a 30.000 euro/secondi, si accende un fascio di luce che il concorrente deve toccare per bloccare il montepremi. A quel punto deve rispondere a tutte le domande senza mai sbagliare per portarsi a casa il montepremi rimasto, altrimenti non vince niente.

Avanti un altro 2023, cast: il Salottino

Dal 2017 il Minimondo è stato sostituito dal Salottino, permettendo così ai personaggi che compongono il cast del programma di essere in scena per tutta la durata della puntate. Numerosi cambiamenti sono stati fatti nel corso delle edizioni per quanto riguarda i loro componenti. Ecco chi sono, in questa edizione, alcuni dei personaggi del Salottino:- Miss Claudia (Claudia Ruggeri);

– la dottoressa (Maria Mazza);

– il cognato alieno o il coreografo (Nino Tortorici);

– lo scienziato pazzo (Romano Talevi);

– la cantante giapponese (Yasko Fujii);

– la regina del web (Laura Cremaschi);

– fitness (Matteo Braccani);

– l’idraulico (Alessandro Maria Bosio);

– XXXL (Francesco Nozzolino).

Le novità del cast

In questa edizione sono previsti dei nuovi ingressi nel cast di Avanti in altro. In primis, ci sono una nuova Bonas ed un nuovo Bonus. La Bonas è interpretata da Sophie Codegoni, soprannominata “la Codecona”; il Bonus da Andrea De Paoli.

Lo Iettatore (Franco Pistoni) è inoltre affiancato dalla moglie, interpretata da Giorgia Pianta, mentre la Bona Sorte è interpretata ancora da Francesca Brambilla. Nel Salottino, invece, entrano Giovanni Muciaccia, le Donatella, Acquaman (ragazzo che fa domande sul mondo marino) e Dario Schellino (con domande sulla moda).

I giudici di Avanti un altro

Nel corso delle puntate, Bonolis e Laurenti interagiscono anche con i giudici, che devono garantire la regolarità delle risposte date. Oltre a Stefano Jurgens, presente fin dalla prima edizione, c’è anche Christian Monaco, mentre Marco Salvati (presente nelle prime edizioni) ogni tanto fa sentire la sua voce dalla sala regia. Presente anche Sena Santini.

Avanti un altro 2023, ci sono le repliche?

No, non sono previste repliche di Avanti un altro, che solitamente sono trasmesse da Mediaset Extra, canale però occupato dalla diretta del Grande Fratello Vip. È probabile che Mediaset Extra trasmessa le repliche di questa edizione da aprile, ovvero da quanto il reality show si concluderà. È possibile, però, recuperare le puntate in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

In che studio si registra Avanti un altro?

Il quiz si registra nello studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma, citato da Bonolis in apertura di ogni puntata de programma. Le puntate sono state registrate nel corso dell’autunno 2022.

Avanti un altro, il pubblico

Essendo le puntate già registrate, non si può più partecipare come pubblico a questa edizione. La novità di quest’anno è che, dopo due anni, spariscono quasi totalmente i divisori che erano stati posizionati per limitare il contagio da Covid-19, permettendo così al programma di tornare alla sua versione pre-pandemia, con pubblico e conduttori a contatto tra di loro.

Come partecipare ad Avanti un altro?

Per diventare concorrente di Avanti un altro si può partecipare ai casting effettuati dalla produzione nel corso dei mesi precedenti alle registrazioni in giro per l’Italia e che sono annunciati tramite le pagine social di SDL2005, la società che appunto si occupa di selezionare i partecipanti. Si può anche fare richiesta tramite il sito di SDL2005, cliccando a questo link ed inserendo i propri dati.