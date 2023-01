Non è Coppa Italia (dopo Napoli-Cremonese di ieri sera, gli ottavi si concluderanno domani), è Supercoppa italiana, il primo trofeo stagionale. Milan-Inter, il derby della Madonnina, si disputerà stasera mercoledì 18 gennaio, con calcio di inizio alle ore 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta dallo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad (Arabia Saudita) su Canale 5. Si tratta della 35ª edizione della Supercoppa Italiana, che tradizionalmente mette a confronto la squadra vincitrice dello scudetto e quella che si è portata a casa la Coppa Italia.

La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Il pre-partita sarà proposto live solo su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Christian Panucci, Massimo Mauro e Mino Taveri. Il post-partita, invece, andrà su Canale 5, con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari.

Da segnalare che la rete ammiraglia di Mediaset modificherà la normale programmazione per lasciare spazio a Milan-Inter. Pomeriggio 5, infatti, si chiuderà poco prima delle 19, per lasciare spazio all’edizione serale del Tg5. A seguire – immancabile – ecco Striscia la notizia, in versione ridotta (Striscina la notizina), fino alle 19.55. Soltanto a quel punto via al collegamento con l’Arabia Saudita per Milan-Inter.

Milan-Inter: chi è favorito

In base alle quote Snai, l’Inter parte leggermente favorita rispetto ai cugini rossoneri. La vittoria dei nerazzurri entro i 90 minuti, infatti, è quotata a 2,55, mentre quella del Milan è data a 2,85. La quota sale a 3,30 per il pareggio. Considerando anche i tempi supplementari e i calci di rigore, l’Inter scende a 1,75, con il Milan a 2,05.

Ricordiamo che l’Inter viene dalla vittoria di misura contro l’Hellas Verona, mentre il Milan è reduce dal pareggio in rimonta contro il Monza, che ha fatto seguito alla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino.