Quando il titolo è il proprio destino. Già, perchè nonostante le voci di chiusura uscite nelle ultime ore, impastate da alcune indiscrezioni circa chi l’avrebbe sostituita, Nunzia De Girolamo e il suo Avanti popolo continuano. Appunto vanno avanti, come titolo vuole. Nunzia De Girolamo quindi non molla e prosegue con l’appoggio della Rai il proprio cammino nell’etere televisivo nostrano. Quello di Rai3 nello specifico.

Avanti popolo prosegue cambia il capo progetto

Prosegue con qualche cambio in corsa. Esce, come spifferato da Dagopsia la capo progetto Emanuela Imparato. Chissà, magari già pronta ad entrare nella squadra di Massimo Giletti (sarebbe per altro il suo un ritorno al fianco dell’ex conduttore dei Fatti vostri). Prendono in mano il bastone del comando due vecchie volpi della tv. Fabio Pastrello, ex GF e fino all’altro ieri a Belve e Valdo Gamberutti, già a Italia’s got talent, X Factor e The Apprentice. Entrambi già nella squadra Fremantle del programma.

Nessun avvicendamento con Massimo Giletti

Due vecchie volpi della tv che sicuramente daranno nuova linfa ad Avanti popolo che quindi continua, come fonti Rai ci confermano, ad andare in onda nel martedì sera di Rai3. Nessun avvicendamento con Massimo Giletti, che è in attesa di partire con l’organizzazione delle sue serate evento, magari proprio, come ventilato qualche riga fa, con la Emanuela Imparato.

Nunzia De Girolamo non molla

Se la Rai comunque ha confermato la fiducia a Nunzia De Girolamo e ad Avanti popolo, pure l’ex parlamentare di Forza Italia non ha, come detto, nessuna intenzione di mollare. Era già consapevole che la collocazione nel martedì sera di Avanti popolo su Rai3 era molto difficile. Ma dopo averla accettata, pressata e di molto dalla Rai, ora non vuole mollare. Un impegno che Nunzia De Girolamo vuole portare avanti fino in fondo.

Rai3 una rete fortemente identitaria

In tutto questo scenario vale la pena di sottolineare come Rai3 sia sempre stata una rete dal profilo identitario molto chiaro. Un canale con un pubblico molto preciso, che ora sta vagando fra La7 e la domenica su Nove. Forse va fatta una riflessione in questo senso da parte della dirigenza della tv pubblica. Una riflessione che coinvolga anche l’attuale organizzazione per generi, che non sembra funzionare bene. Che il ritorno alle Reti sia cosa buona e giusta? Su questo ci torneremo