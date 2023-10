Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio felice per gli ascolti e annuncia: “Presto un ospite di primissimo livello”

Fabio Fazio al settimo cielo per gli ascolti di Che Tempo Che Fa. In un’intervista a Il Mattino di Padova, il conduttore genovese ha espresso soddisfazione per il successo del suo show, alla ventunesima edizione e al suo primo anno sul canale Nove.

Il presentatore ha dichiarato al quotidiano veneto:

“Onestamente, nessuno si aspettava questi ascolti. Avendo il Nove ascolti medi intorno al 2 per cento, speravo di trainarli intorno al sei per cento. Ma siamo invece intorno agli stessi ascolti che il programma aveva in Rai. A questo punto, il nostro obiettivo è peggiorare. Questo programma ha vent’anni, il pubblico sceglie che cosa vedere in televisione, è abituato a seguirlo e va a cercarlo con il telecomando”.

Dati alla mano, non si può certo dare torto da Fazio. La prima puntata, andata in onda il 15 ottobre scorso, aveva registrato il 10.8 % di share sul canale Nove, portandola al 13% se si considera il simulcast sulle altre reti del gruppo Discovery Warner Bros. La seconda è invece addirittura cresciuta con una media delle due parti dell’11.3 % e dell’8.8 %. La terza, trasmessa domenica scorsa, ha toccato il 10.7 % – 10.3 %, riuscendo a battere Caduta Libera – I Migliori su Canale 5, che si è arenato al 9.8%.

Questi dati dimostrano dunque che il pubblico è diventato molto più attivo nel seguire i talent che abbandonano Rai e Mediaset, arrivando a spostarsi ormai oltre il tasto 7 del telecomando.ù

CHE TEMPO CHE FA, PRESTO “UN OSPITE DI PRIMISSIMO LIVELLO”: IN 21 EDIZIONI TANTI NOMI DA HOLLYWOOD

Basti pensare a Quentin Tarantino, Sean Penn, George Clooney, Whoopi Goldberg, Madonna, Lady Gaga, Barack Obama, Anthony Fauci, Bill Gates, Susan Sarandon, Uma Thurman, Pedro Almodovar, Sharon Stone, Richard Gere, John Travolta, Penelope Cruz, Ben Affleck, Jodie Foster, Anthony Hopkins. Intanto, per le prossime puntate il conduttore ligure ha annunciato che arriverà presto "un ospite di grandissimo livello". Effettivamente il programma ci ha abituati negli anni alla presenza di personaggi – in studio o in collegamento – che prima si vedevano al massimo al Festival di Sanremo o a C'è Posta per Te (con una parentesi hollywoodiana ad Amici).

Naturalmente anche per le prossime puntate sono previsti gli interventi di Luciana Littizzetto e di Nino Frassica, ormai colonne del programma. Il direttore e vicedirettore di Novella Bella è ormai il titolare dell’anteprima dello show, che va in onda alle 19.30.